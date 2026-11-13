Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

La economista respondió con ironía al apodo que le puso el Presidente durante una entrevista radial. También analizó la inflación de octubre y señaló que los precios mantienen una dinámica indexada.

La economista Marina Dal Poggetto respondió con ironía al apodo despectivo que le atribuye el presidente Javier Milei, luego de la suba de la inflación en octubre. Durante una entrevista radial, sugirió que el sobrenombre podría aplicarse a otra persona.

La directora de la consultora EcoGo conversó con María O'Donnell en Urbana Play. La periodista le recordó los pronósticos de Milei sobre una inflación que empezaría con cero en agosto y sobre la llegada de los mejores meses para la economía.

La respuesta de Dal Poggetto al apodo de Milei

“Me la dejaste picando”, dijo la economista antes de agregar: “El sobrenombre que me pusieron a mi, el 'dalpifieto', a lo mejor habría que ponérselo a otra persona”. La frase, pronunciada en tono irónico, aludió al apodo con el que el Presidente se refiere a ella.

Milei suele poner sobrenombres despectivos a sus críticos. En otras ocasiones, también los calificó con expresiones ofensivas, entre ellas “mierda humana mal cagada”.

Qué dijo sobre la inflación de octubre

Tras el intercambio, Dal Poggetto analizó el dato de inflación de octubre y planteó que los precios todavía arrastran aumentos vinculados con períodos anteriores.

“hay una inercia inflacionario que tiene que ver en parte con la necesidad de recomponer precios y tiene que ver con que parte de esos precios quedaron directamente atados a la inflación pasada, están indexados”.