Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 5 min de lectura

La inflación mensual ronda el 2% pese al ajuste monetario, mientras el riesgo político suma dudas sobre la continuidad del programa. El Gobierno todavía debe explicar cómo recalibrará el plan para sostener la desinflación.

La inflación argentina sigue mostrando resistencia a la baja y el Gobierno de Javier Milei enfrenta un doble desafío: ajustar los aspectos técnicos del programa de estabilización y construir confianza sobre su continuidad más allá de las próximas elecciones presidenciales.

En una reciente presentación, el economista Miguel Ángel Broda señaló que la tasa anual lleva 14 meses estancada en poco más del 30%, pese al apretón monetario. Para octubre, se esperaba un índice de precios al consumidor cercano al 1,8%, luego del 1,9% registrado en septiembre. Según Quantum Finanzas, la base monetaria cayó 13,3% interanual en términos reales hasta octubre, una señal de que el ajuste no alcanza, por sí solo, para acelerar la baja de los precios.

La inflación argentina mantiene un piso cercano al 2% mensual

El problema técnico es que la inflación no depende únicamente del manejo de los agregados monetarios. Con una tasa mensual que parece indexada en torno al 2%, los precios exhiben una resistencia que complica el objetivo oficial de desinflación. El Gobierno aún debe explicar cómo piensa recalibrar el programa para superar ese límite.

El segundo obstáculo es político. Si el mercado percibe que Milei tiene menos posibilidades de imponerse en 2027, puede poner en duda la continuidad de las medidas y la sostenibilidad del plan. En ese escenario, la eventual llegada de otra fuerza al poder podría implicar un cambio de rumbo. Axel Kicillof aparece como una de las figuras que se mencionan en esa discusión.

El riesgo país refleja dudas sobre la continuidad del programa

La falta de precisiones oficiales sobre la recalibración económica y la ausencia de señales opositoras firmes en favor de sostener la estabilización alimentan la incertidumbre. Por eso, el riesgo país no muestra indicios de volver pronto a los 400 puntos básicos que había alcanzado en julio.

El Gobierno y el Banco Central también atribuyen parte de las dificultades al contexto internacional. En octubre, la inflación de Estados Unidos superó las previsiones, presionada, entre otros factores, por los precios de la energía y los alimentos. La escasez de ganado bovino en ese país, en su nivel más bajo en 75 años, puede mantener elevados los precios de la carne. El encarecimiento de los combustibles y la comida establece un piso para la inflación global y puede dificultar la desinflación argentina de cara a 2027.

La experiencia regional y la continuidad de las políticas económicas

El escenario externo no impide que otros países aprovechen las oportunidades de financiamiento. Perú anunció una colocación de deuda por 4.500 millones de dólares, la mayor de su historia: pagará tasas de 6,06% a 12 años y de 6,45% a 30 años.

Un trabajo de la consultora Eco Go sostiene que la estabilización también depende de que las políticas sobrevivan a los cambios de gobierno. Como ejemplo, plantea que las administraciones peruanas posteriores a las medidas iniciadas por Alberto Fujimori no las revirtieron; en cambio, Alan García había declarado el default en la década de 1980.

El estancamiento del ingreso y el antecedente de otros gobiernos

La discusión sobre la inflación ocurre después de un largo período de estancamiento económico. Entre 2010 y 2026, durante cuatro gobiernos, el Producto Bruto Interno por habitante argentino permaneció prácticamente sin cambios, mientras creció cerca de un 30% en Perú, Uruguay y Paraguay. En Argentina, el PBI per cápita retrocedió alrededor de 1% anual: cayó 0,7% durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2% en la gestión de Mauricio Macri y 0,5% durante la presidencia de Alberto Fernández.

En ese mismo período, la inflación anual era del 24% al finalizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, llegó al 54% al cierre de la gestión de Macri y superó el 200% durante el gobierno de Fernández, cuando la pobreza rozaba el 40%.

El historiador y economista Pablo Gerchunoff describió el retroceso social de esos años:

“Nunca ocurrió semejante retroceso social durante un gobierno peronista y eso convocó a una perplejidad unánime”.

“Hay similitudes entre 1975-1990 y 2011-2023 –dice-, y ese es el profundo malestar colectivo”.

También observó:

La lección de los planes de estabilización

En períodos de inflación descontrolada y pérdida de poder adquisitivo, el electorado respaldó propuestas de ruptura con el rumbo previo, como las de Carlos Menem y Milei. Ambos plantearon frenar la inflación mediante la apreciación del peso. En el caso de Menem, el esquema llegó a fijar el valor del dólar.

El plan de Menem contó con una ventaja: pudo funcionar con piloto automático, una característica que destacó su ministro de Economía, Roque Fernández. El programa de Milei, en cambio, necesita sostener la confianza de los mercados y refinanciar los vencimientos de deuda en los mercados voluntarios. El apoyo del Tesoro de Estados Unidos no reemplaza un acuerdo como el Plan Brady.

El mensaje del Papa sobre economía y continuidad

Durante su discurso en la UCA, el papa León XIV defendió el papel de los empresarios y planteó que el Estado debe regular en función del bien común, sin asumir todas las tareas. Sobre los empleadores, afirmó:

“creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio”.

“en la tradición del pensamiento social de la Iglesia, el Estado no tiene que hacerlo todo [...] manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo tareas que agrupaciones inferiores no pueden cumplir”.

También señaló:

El pontífice sostuvo además que la economía debe estar al servicio de las personas, una idea que en Argentina utilizan tanto sectores opositores, al cuestionar que las políticas oficiales no llegan a la calle, como el Gobierno, al atribuir los problemas de las últimas décadas a la falta de crecimiento.

León XIV también llamó a reconocer la herencia recibida:

“Ningún país empieza una patria desde cero. La recibe, forma parte de compartir una misma herencia”.

La misma lógica puede aplicarse a los programas de estabilización en países con inflación crónica: las experiencias previas y las decisiones políticas condicionan las medidas económicas.

La posibilidad de que la inflación baje de manera sostenida depende, así, de dos factores: la capacidad técnica del Gobierno para recalibrar el programa y el respaldo político necesario para que sus principales lineamientos continúen más allá de un mandato presidencial.