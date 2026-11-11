Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Un informe de la Fundación Pro Tejer registró 28.818 empleos formales perdidos entre diciembre de 2023 y julio de 2026. La producción acumula 14 meses de caída interanual y las importaciones de indumentaria crecieron 46% en toneladas durante los primeros nueve meses de 2026.

La industria textil y de indumentaria atraviesa una profunda contracción: entre diciembre de 2023 y julio de 2026 perdió 28.818 puestos de trabajo registrados y cerraron 1.090 empresas, según un informe de la Fundación Pro Tejer. Además, la producción textil cayó 33,8% frente a agosto de 2023.

El sector acumula 14 meses consecutivos de retroceso interanual y se ubicó por debajo de los niveles de 2023 en 31 de los últimos 32 meses analizados. La actividad figura entre las ramas de la industria fabril con mayor contracción.

Producción textil y capacidad instalada en mínimos

En agosto de 2026, la producción textil disminuyó 9,4% interanual. En el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado, la baja fue de 14,7%; el calzado registró la caída más pronunciada, con un retroceso de 30,8%.

La utilización de la capacidad instalada descendió al 44,6% en agosto. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 promedió el 40,6%, el nivel más bajo de la serie histórica, salvo por el período de la pandemia en 2020. De acuerdo con el informe, seis de cada diez máquinas textiles están paradas.

Menor consumo y más productos importados

El estudio atribuyó parte de la recesión a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y al mayor peso de los servicios esenciales en sus gastos. En agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil cayó 12% interanual y 44% frente a 2023. El salario registrado privado retrocedió 2% interanual, mientras que el público bajó 2% en la comparación anual y 25% respecto de 2023.

La caída de los ingresos impactó en las ventas. Entre enero y agosto de 2026, las ventas reales en centros comerciales disminuyeron 11,1% interanual y 28,5% frente a 2023. En supermercados, la contracción fue de 7% interanual y 16,2% en comparación con ese mismo año.

También cambió la composición del abastecimiento del mercado interno. Mientras que históricamente la producción nacional y los productos importados se repartían el mercado en partes iguales, actualmente los bienes extranjeros cubren cerca del 70% de la demanda.

Aunque las importaciones totales de insumos industriales bajaron por el menor nivel de actividad, las compras externas de productos terminados alcanzaron cifras récord. Durante los primeros nueve meses de 2026, las importaciones de indumentaria aumentaron 46% en toneladas y 25% en dólares. Las confecciones para el hogar crecieron 12% en toneladas.

Freno a la inversión y pérdida de empleos

La inversión en maquinaria también se redujo. Tras sumar más de US$ 782 millones en bienes de capital entre 2021 y 2024, la importación de maquinaria para el sector alcanzó apenas US$ 45 millones entre enero y septiembre de 2026, una baja interanual del 56%. El informe estima que el año cerrará con unos US$ 60 millones, uno de los registros más bajos disponibles.

Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 empleos registrados, una reducción del 23,9%. Esa cifra equivale al 32% de los puestos industriales eliminados en el país durante el período.

En los mismos meses cerraron 1.090 empresas del sector, un descenso del 17,7%. La cifra representa casi una de cada cuatro compañías que dejaron de operar en el país, equivalente al 24% del total de cierres empresariales señalado en el informe.