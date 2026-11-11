La industria regional alertó por el crecimiento de las importaciones chinas y planteó fortalecer la producción local. México aparece como referencia para medidas inmediatas y Estados Unidos, como socio posible para desarrollar cadenas de valor en la región.

Los productores de acero de América Latina buscan coordinar medidas para responder al avance de las importaciones chinas y fortalecer la industria regional. En ese escenario, señalaron a México como ejemplo de políticas de defensa comercial y propusieron explorar una alianza productiva con Estados Unidos.

"La industria del acero latinoamericana puede competir con cualquier otra del mundo en condiciones de competencia leal. Bajo reglas de mercado cada dólar que se invierte multiplica por 5 su impacto. Lo que no se puede es competir contra un Estado", planteó Máximo Vedoya, CEO de Ternium, del grupo Techint, y presidente de Alacero, la cámara que reúne a los productores siderúrgicos de la región.

La reunión anual de la entidad tuvo como uno de sus ejes el ingreso de acero chino, tanto en forma directa como incorporado en automóviles, electrodomésticos y maquinaria.

El aumento de las importaciones de acero chino en América Latina

Según un análisis presentado por la consultora Quipu, encabezada por el exfuncionario argentino Shunko Rojas, las importaciones de acero desde China aumentaron 90 por ciento entre 2019 y 2024. En el mismo período, cayeron más de la mitad en la Unión Europea y más de 80 por ciento en Estados Unidos.

El director ejecutivo de Alacero, Ezequiel Tavernelli, sostuvo que China destina el 5 por ciento de su producto bruto a subsidios. "Eso equivale a 1,2 el PBI de la Argentina, son 980.000 millones de dólares al año, solo de subsidios a la industria", afirmó. También advirtió: "Exportar subsidios significa destrucción de empleo local, de modo que es lo mismo que exportar pobreza".

El Plan México como referencia para proteger la industria

Entre las respuestas de corto plazo, los industriales destacaron medidas impulsadas por el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el marco del Plan México. El paquete de defensa comercial abarcó 1.463 fracciones arancelarias de 17 sectores, entre ellos acero, autopartes, automóviles y electrodomésticos.

Vedoya también mencionó un acuerdo para fomentar la industria siderúrgica mexicana, firmado por Sheinbaum junto con 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales. La iniciativa busca promover una mayor participación del acero nacional en proyectos estratégicos del país.

El encuentro reunió a unos 700 asistentes en el hotel Camino Real, en el barrio de Polanco. Además de las medidas inmediatas, las exposiciones pusieron el foco en posibles acciones de largo plazo y en la construcción de vínculos productivos con Estados Unidos.

Estados Unidos y América Latina, ante una posible alianza siderúrgica

El economista argentino Juan Pablo Ronderos, titular de MAP Latam, señaló que existe una agenda común entre América Latina y Estados Unidos, aunque en los últimos años ese país aumentó sus importaciones desde China y redujo las procedentes de Brasil, entre otros cambios.

Ronderos planteó avanzar hacia cadenas de valor con empresas de países que no compitan contra los intereses propios. A su juicio, para que esa alternativa funcione, primero debería existir un acuerdo entre compañías estadounidenses y latinoamericanas, y luego un entendimiento entre los gobiernos.

Tavernelli coincidió en que la relación con Estados Unidos requiere una agenda regional. "La cadena de valor de Estados Unidos no puede estar en la otra parte del globo, tras haber invertido los últimos 30 años en desarrollar fábricas en el Sudeste asiático, donde cualquier conflicto que pueda pasar se quedan sin chips para fabricar autos, como ya les pasó. Es una debilidad estructural del sistema y ellos tienen claro que sus cadenas de valor tienen que estar en la región", expresó.

El directivo agregó que el desafío consiste en definir qué tipo de alianza pueden construir Estados Unidos y América Latina, integrada por países con gobiernos diversos. "La potencia de nuestra región es Estados Unidos y claramente la alineación es con ellos. El tema es qué vamos a hacer para alinearnos, cuántas medidas vamos a tomar. Creo que creo que hay diálogo, que no es por igual en todos los países de América igual. Tenemos que tomar medidas, tenemos que tener un apoyo claro a la industria. No es mala palabra hablar de poder industrial, todo lo contrario, todos los países lo están teniendo", concluyó.