Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

La caída de Ueno Bank y la devaluación de la moneda paraguaya generan preocupación en Posadas y Encarnación. Comerciantes de ambas ciudades siguen de cerca el tipo de cambio y advierten que todavía es pronto para medir las consecuencias.

La crisis de Ueno Bank y la devaluación del guaraní repercuten en las ciudades fronterizas de Paraguay, Argentina y Brasil, donde el intercambio comercial es fluido. En Posadas temen que la depreciación de la moneda paraguaya reduzca la llegada de compradores argentinos, mientras que en Encarnación las ventas continúan en niveles bajos.

En la capital del departamento de Itapúa, los comerciantes observan con preocupación que el movimiento no repunta. La situación se mantiene pese a que el guaraní recuperó parte del terreno perdido frente al dólar y a que el Banco Central de Paraguay devolvió en poco tiempo los fondos retenidos por Ueno.

Preocupación en Posadas por la devaluación del guaraní

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Federico Panozzo, sostuvo que la crisis financiera en Paraguay tendrá consecuencias para la ciudad, aunque señaló que todavía no es posible medir su alcance. “nos va a perjudicar”, afirmó, y agregó: “Hay que esperar”.

Según explicó, en los últimos tiempos muchos argentinos que cruzaban el puente regresaban con pocas compras porque Encarnación se había vuelto cara para los consumidores posadeños. “Con esta devaluación que se produjo por la pérdida de confianza en el sistema financiero de Paraguay nuevamente se va a profundizar las asimetrías”, señaló.

Los argentinos suelen viajar a Paraguay para comprar electrónica, neumáticos e indumentaria. En sentido contrario, los paraguayos cruzan a Posadas en busca de alimentos no perecederos, mientras que los consumidores de mayor poder adquisitivo también eligen productos premium y gastronomía.

El dólar bajó en Encarnación tras el salto cambiario

Panozzo también advirtió que una eventual salida de capitales extranjeros de Paraguay no necesariamente beneficiaría a la Argentina. “El costo argentino es muy elevado. Lo más probable es que vayan hacia Brasil”, sostuvo.

El titular de la cámara posadeña consideró que aún es temprano para evaluar las consecuencias del caso Ueno y pidió observar la evolución del tipo de cambio. “Lo de Ueno Bank es muy reciente, hay que esperar que baje la espuma y ver si se recorta la fuerte devaluación que sufrió la moneda de nuestros vecinos. En los últimos días notamos que el guaraní volvió a recuperar parte de lo perdido”, detalló.

La crisis llevó al dólar a cotizar a 6.700 guaraníes la semana anterior. Sin embargo, el martes siguiente la divisa se negociaba a 5.980 guaraníes en las casas de cambio de Encarnación.

Qué dicen los comerciantes de Encarnación sobre Ueno Bank

El presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, Conrado Kiener, atribuyó la suba repentina del dólar a “una especulación” de los mercados. También indicó que, en los últimos dos años, el guaraní se revaluó un 32%, aunque ese cambio no se trasladó al precio final de los productos importados.

Kiener descartó que el episodio vaya a provocar una fuga de capitales y defendió la solidez del sistema financiero paraguayo. “esto no va a generar una fuga de capitales de Paraguay porque el sistema bancario está sano. Acá hablamos de una manzana podrida en un cajón, no más que eso”, afirmó.

Aunque dijo que “todavía muy pronto” para conocer el impacto económico, destacó la reacción de las instituciones y consideró positivo que hayan actuado con rapidez. “funcionaron los fusibles”, expresó, y agregó: “Acá se mandó preso a un presidente de la República”.

El dirigente sostuvo que el caso involucró a un grupo de personas que realizó una maniobra financiera con dinero del Estado, y destacó la intervención de los organismos de control y de los tres poderes. “Eso también demuestra que hay seriedad y trae seguridad para los inversores”, concluyó.