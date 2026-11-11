En un encuentro con representantes del mundo del trabajo, el Papa defendió a los sindicatos, la intervención estatal para promover el empleo y la función social de la propiedad. Sus planteos contrastan con ejes del programa liberal libertario del gobierno de Javier Milei.

En su presentación ante representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, el papa León XIV defendió el papel de los sindicatos, la intervención del Estado para promover el pleno empleo y la función social de la propiedad privada. Sus planteos abrieron un contraste con ideas centrales del programa económico de Javier Milei.

Del encuentro participaron dirigentes sindicales, empresarios, integrantes de movimientos populares, autoridades eclesiásticas y miembros de la comunidad académica. El mensaje del pontífice se inscribe en la doctrina social de la Iglesia, una tradición que reconoce la propiedad privada y la iniciativa empresarial, pero también establece responsabilidades sociales para el capital.

La doctrina social de la Iglesia y el debate económico argentino

La posición de León XIV no supone una ruptura con el capitalismo ni una identificación con la izquierda internacional. La Iglesia promueve la conciliación entre los distintos sectores sociales y defiende la propiedad privada. Sin embargo, sus principios sobre el trabajo, la justicia social y las obligaciones del capital difieren de postulados centrales del liberalismo libertario.

Esta tradición tiene más de un siglo y se remonta a la encíclica Rerum Novarum, publicada por el papa León XIII en 1891. Antes de León XIV, el papa Francisco también había expuesto esos principios, que hoy generan tensiones en un debate económico donde predominan los reclamos de desregulación y reducción de costos.

León XIV: el trabajo no es un costo de producción

En su discurso en la UCA, León XIV retomó una premisa de la doctrina social de la Iglesia: la economía debe estar al servicio de las personas. Esa mirada pone en primer plano el empleo y los salarios, frente a un debate que suele concentrarse en los indicadores fiscales, monetarios y financieros.

El pontífice describió el desempleo como un drama que va más allá de la pérdida de ingresos: afecta la dignidad, la identidad y las posibilidades de integración social de quien pierde su trabajo. Desde esa perspectiva, el empleo no es una mercancía más, sino una actividad que organiza la vida, construye vínculos y contribuye al desarrollo de la comunidad.

El planteo se contrapone a una visión que considera a los trabajadores principalmente como un costo que las empresas deben reducir para ganar competitividad. En ese enfoque, los salarios funcionan como una variable de ajuste, los derechos laborales aparecen como rigideces y los sindicatos son presentados como obstáculos para el mercado.

La reforma laboral aprobada durante el gobierno de Milei expresa esa orientación. La norma modificó condiciones de contratación, negociación y protección laboral con el argumento de facilitar la creación de empleo formal. Para la doctrina social de la Iglesia, la discusión excede las regulaciones: también define qué lugar ocupa el trabajo en la organización económica.

La propiedad privada y su función social

Otro de los ejes del mensaje fue la propiedad privada. León XIV señaló que la Iglesia reconoce ese derecho, pero sostiene que está condicionado por las necesidades de la comunidad. Así, la propiedad no habilita a disponer de los recursos sin considerar las consecuencias sociales y ambientales de su uso.

La diferencia con los postulados liberal libertarios está en el alcance de esos derechos. Mientras Milei coloca la propiedad privada y la libertad de mercado entre los pilares del orden económico, la doctrina social de la Iglesia las vincula con obligaciones hacia el conjunto de la sociedad.

El planteo adquiere relevancia en un contexto de elevada concentración de la riqueza. La distribución de los recursos no depende exclusivamente del esfuerzo individual ni de intercambios entre actores con el mismo poder de negociación: también está atravesada por relaciones que pueden favorecer a grandes empresas y al sector financiero.

León XIV advirtió que la concentración del poder económico en pocas manos puede convertir el trabajo en una relación de explotación. Al mismo tiempo, reconoció la responsabilidad de quienes invierten y generan empleo, aunque cuestionó que la rentabilidad sea el único criterio para medir el éxito de una empresa.

El papel de los sindicatos en la defensa laboral

El Papa también reivindicó a las organizaciones sindicales y reconoció su aporte histórico a la ampliación de los derechos laborales. Las definió como instituciones indispensables para defender a los trabajadores, en contraste con las perspectivas que las consideran un obstáculo para el funcionamiento eficiente del mercado.