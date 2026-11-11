Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El país recibió ofertas por más de USD 21.000 millones y colocó bonos a 12 y 30 años. El resultado contrasta con las dificultades de Luis Caputo para conseguir financiamiento a tasas inferiores al 11%.

Perú colocó USD 4.500 millones en deuda con vencimientos a 12 y 30 años, y obtuvo tasas anuales de 6,06% y 6,45%, respectivamente. La operación recibió ofertas por más de USD 21.000 millones y dejó en evidencia el contraste con las dificultades del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, para acceder a financiamiento con tasas inferiores al 11%.

El ministro de Economía peruano, Elmer Cuba, celebró la colocación. La emisión estuvo a cargo de Citigroup, Credit Agricole CIBA, Deutsche Bank Securities y Santander, entidades vinculadas al equipo conocido como los Anker boys.

La deuda peruana recibió ofertas por más de USD 21.000 millones

“la confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria”, afirmó Cuba, quien también señaló: “hemos conseguido uno de los diferenciales de tasa de interés más bajos de nuestra historia”.

La demanda permitió al gobierno peruano obtener los recursos con diferenciales de 42 puntos básicos en el tramo a 12 años y de 40 puntos en el bono a 30 años, respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El contraste con las necesidades de financiamiento de Argentina

Caputo debe afrontar vencimientos por USD 14.000 millones, mientras en el mercado crecen las dudas sobre la posibilidad de reunir esos fondos. Durante buena parte del año, el ministro confrontó con el ala política del Gobierno y sostuvo que el desorden en la gestión genera incertidumbre económica, y no al revés.

El resultado peruano contrasta con ese escenario, pese a que la política del país andino también atravesó períodos de inestabilidad y sucesiones de presidentes que, en general, no completaron sus mandatos.

El Banco Central peruano y la comparación con el BCRA

Una posible diferencia entre ambos países es la continuidad del titular del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde Flores, quien ocupa el cargo desde hace 20 años. En agosto, el Senado argentino rechazó que la remoción del presidente del Banco Central requiriera el voto de dos tercios de sus integrantes, y estableció así la posibilidad de que sea apartado por mayoría simple.

La decisión dejó sin efecto la posibilidad de que Santiago Bausili contara con un esquema de estabilidad institucional similar al peruano para la conducción del Banco Central.