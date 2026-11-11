Los ADR argentinos operaron con bajas generalizadas este martes, en línea con las pérdidas de las bolsas estadounidenses. El dato de inflación de octubre, superior a lo esperado, reavivó las dudas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron bajas generalizadas este martes 10 de noviembre, en una jornada negativa para los mercados internacionales. El movimiento se produjo después de que se conociera que la inflación de Estados Unidos en octubre superó las expectativas de los analistas.

Entre los ADR argentinos, las mayores caídas al mediodía fueron las de Cresud, con un 3 por ciento; Telecom Argentina, con un 2,8 por ciento; Loma Negra, con un 2,5 por ciento; Grupo Financiero Galicia, con un 2,2 por ciento, y Pampa Energía, con un 1,9 por ciento.

Qué acciones argentinas bajaron y cuáles subieron

También operaron en terreno negativo Transportadora de Gas del Sur, con una caída del 1,6 por ciento; BBVA Argentina, con un 1,4 por ciento; YPF, con un 1,3 por ciento; Banco Macro, con un 1,1 por ciento; Mercado Libre y Ternium, ambas con un 1 por ciento; Banco Supervielle, con un 2,1 por ciento, y Corporación América, con un 0,2 por ciento.

En contraste, algunas compañías lograron avanzar. Central Puerto lideró las subas, con un 2,4 por ciento, seguida por IRSA, que ganó un 0,7 por ciento; Tenaris, con un 0,4 por ciento, y Edenor, con un 0,2 por ciento.

La inflación de Estados Unidos presionó a Wall Street

El retroceso de los activos argentinos coincidió con pérdidas en las principales bolsas estadounidenses, luego de que el índice de precios al consumidor de octubre mostrara una aceleración mayor a la prevista. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la inflación general fue del 0,4 por ciento mensual, mientras que la medición núcleo, que excluye alimentos y energía, llegó al 0,3 por ciento.

El organismo no difundió las variaciones interanuales debido a dificultades para recopilar información durante el cierre del gobierno estadounidense. La cifra mensual llevó a los inversores a evaluar la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más restrictiva para contener las presiones inflacionarias.

Suben los rendimientos de los bonos del Tesoro

El dato modificó las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed y reforzó la posibilidad de un nuevo aumento de las tasas de interés en los próximos meses. En ese contexto, el Nasdaq 100 bajaba un 1,1 por ciento, mientras que el S&P 500 interrumpía su tendencia alcista y registraba pérdidas en la mayoría de sus compañías. También caían la mayor parte de las empresas del panel principal del Dow Jones.

En paralelo, aumentaron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. La tasa de los títulos a dos años subió 15 puntos básicos, hasta el 4,71 por ciento, mientras que el dólar se fortaleció.

El escenario internacional también estuvo marcado por una caída del petróleo Brent, que cotizó por debajo de los 90 dólares por barril. El descenso siguió la tendencia de la última semana, luego de que la derrota de Donald Trump en las elecciones alimentara las expectativas de una desescalada de la guerra con Irán.