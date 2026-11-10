Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias de variada intensidad en la cordillera de Santa Cruz durante la tarde y la noche del lunes. Se prevén entre 10 y 30 milímetros de agua acumulada y no se descarta lluvia mezclada con nieve en zonas altas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes de variada intensidad para este lunes 9 de noviembre. El aviso alcanza a la cordillera de Santa Cruz y estará vigente durante la tarde y la noche.

En el inicio de semana se espera un escenario de clima inestable en el sur del país. En las zonas de mayor altitud, el organismo no descarta que las precipitaciones se presenten como una mezcla de lluvia y nieve.

Lluvias en la cordillera de Santa Cruz: cuánto puede acumularse

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, aunque advirtió que esos registros podrían ser superados de manera puntual. El área bajo alerta comprende un sector de la franja cordillerana de la provincia.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en cambio, el domingo tuvo condiciones primaverales y temperaturas agradables. Para las próximas jornadas se espera que se mantenga la estabilidad.

Recomendaciones ante el alerta por lluvias

El organismo aconsejó evitar las actividades al aire libre en sectores cordilleranos expuestos y circular con extrema precaución por las rutas de montaña, donde las calzadas pueden volverse resbaladizas y acumular agua o nieve.

También recomendó asegurar los objetos que puedan volarse o deteriorarse por la humedad y el mal tiempo, y consultar los partes oficiales para mantenerse al tanto de las condiciones meteorológicas y del estado de los caminos provinciales.