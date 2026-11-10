Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 3 min de lectura

Un sondeo de Mide ubica al gobernador bonaerense por encima del Presidente en una eventual segunda vuelta, por 42% a 39%. El relevamiento también registra preocupación por los salarios, una percepción extendida de corrupción y una evaluación mayoritariamente negativa del Gobierno.

El presidente Javier Milei perdería una eventual segunda vuelta frente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, de acuerdo con una encuesta de la consultora Mide. En ese escenario, Kicillof alcanzaría el 42% de los votos, contra el 39% del mandatario.

El relevamiento se realizó entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre sobre un total de 1.911 casos. El estudio consultó sobre las principales preocupaciones de la población, la evaluación del Gobierno y las perspectivas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Salarios, desocupación y corrupción, entre las principales preocupaciones

Los bajos salarios frente a la inflación encabezan las inquietudes, con el 21% de las respuestas. Luego aparecen la desocupación, con el 18%, y la corrupción, con el 16%.

Las expectativas económicas también reflejan pesimismo: el 41% cree que estará peor en 2027, mientras que el 20% piensa que seguirá “igual de mal que ahora”. Solo el 21% considera que estará mejor. En conjunto, el 61% proyecta un futuro económico negativo.

La evaluación del Gobierno de Milei y la percepción de corrupción

Según el sondeo, el 62% considera que el Gobierno va en la dirección equivocada y el 38% cree que sigue el rumbo correcto. Al evaluar la gestión, el 55% la califica como mala o muy mala, frente al 31% que la considera buena o muy buena. El 14% restante la define como regular.

En cuanto a la posición política de los consultados, el 30% apoya a Milei, el 45% se identifica como opositor y el 22% dice no estar ni a favor ni en contra.

La percepción sobre la corrupción también es mayoritariamente crítica: el 45% afirma que es más alta que en gobiernos anteriores y el 39% sostiene que es menor, aunque admite que existe. Solo el 9% niega que haya corrupción durante la gestión libertaria. Así, el informe indica que el 84% considera que hay corrupción en el Gobierno.

Imagen de Milei, Bullrich y rechazo a las formas presidenciales

Milei registra un 39% de imagen positiva y un diferencial negativo de 20 puntos. Patricia Bullrich alcanza un 44% de imagen positiva, con un diferencial negativo de 8 puntos.

El sondeo también señala un rechazo del 72% a “las formas y el estilo” del Presidente. Además, el 60% considera “inaceptable” el tipo de expresiones que Milei dirige a los periodistas.

Kicillof aparece entre las principales referencias de la oposición

Ante la consulta sobre quién es el principal líder opositor, el 27% responde que “no hay un líder claro” y otro 27% menciona a Kicillof. Cristina Kirchner reúne el 21%, mientras que Myriam Bregman, Sergio Massa, Mauricio Macri, Miguel Pichetto y Juan Grabois aparecen con porcentajes de un dígito.

El techo electoral de Milei, que suma a quienes dicen que seguro lo votarían y a quienes podrían hacerlo, llega al 41%. Para Bullrich, esa proporción es del 36%; además, el 58% afirma que nunca la votaría.

Escenarios electorales para 2027

En una proyección que busca evitar la fragmentación del voto entre dirigentes de los principales espacios, Milei obtiene el 30% y Kicillof el 21%. Bullrich alcanza el 12%, Bregman el 7%, Massa el 6%, Daniel Hadad el 2% y Pichetto el 1%.

En otro escenario, sin Massa ni Bullrich en la competencia presidencial, Milei llega al 37% y Kicillof al 32%. Bregman sube del 7% al 9%.

La encuesta también midió el temor ante un eventual regreso de cada espacio al poder: el 49% teme más a un nuevo gobierno libertario que a un retorno del peronismo, mientras que el 44% expresa la preocupación inversa.