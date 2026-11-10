El presidente Javier Milei perdería una eventual segunda vuelta frente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, de acuerdo con una encuesta de la consultora Mide. En ese escenario, Kicillof alcanzaría el 42% de los votos, contra el 39% del mandatario.
El relevamiento se realizó entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre sobre un total de 1.911 casos. El estudio consultó sobre las principales preocupaciones de la población, la evaluación del Gobierno y las perspectivas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Salarios, desocupación y corrupción, entre las principales preocupaciones
Los bajos salarios frente a la inflación encabezan las inquietudes, con el 21% de las respuestas. Luego aparecen la desocupación, con el 18%, y la corrupción, con el 16%.
Las expectativas económicas también reflejan pesimismo: el 41% cree que estará peor en 2027, mientras que el 20% piensa que seguirá “igual de mal que ahora”. Solo el 21% considera que estará mejor. En conjunto, el 61% proyecta un futuro económico negativo.
La evaluación del Gobierno de Milei y la percepción de corrupción
Según el sondeo, el 62% considera que el Gobierno va en la dirección equivocada y el 38% cree que sigue el rumbo correcto. Al evaluar la gestión, el 55% la califica como mala o muy mala, frente al 31% que la considera buena o muy buena. El 14% restante la define como regular.
En cuanto a la posición política de los consultados, el 30% apoya a Milei, el 45% se identifica como opositor y el 22% dice no estar ni a favor ni en contra.
La percepción sobre la corrupción también es mayoritariamente crítica: el 45% afirma que es más alta que en gobiernos anteriores y el 39% sostiene que es menor, aunque admite que existe. Solo el 9% niega que haya corrupción durante la gestión libertaria. Así, el informe indica que el 84% considera que hay corrupción en el Gobierno.
Imagen de Milei, Bullrich y rechazo a las formas presidenciales
Milei registra un 39% de imagen positiva y un diferencial negativo de 20 puntos. Patricia Bullrich alcanza un 44% de imagen positiva, con un diferencial negativo de 8 puntos.
El sondeo también señala un rechazo del 72% a “las formas y el estilo” del Presidente. Además, el 60% considera “inaceptable” el tipo de expresiones que Milei dirige a los periodistas.
Kicillof aparece entre las principales referencias de la oposición
Ante la consulta sobre quién es el principal líder opositor, el 27% responde que “no hay un líder claro” y otro 27% menciona a Kicillof. Cristina Kirchner reúne el 21%, mientras que Myriam Bregman, Sergio Massa, Mauricio Macri, Miguel Pichetto y Juan Grabois aparecen con porcentajes de un dígito.
El techo electoral de Milei, que suma a quienes dicen que seguro lo votarían y a quienes podrían hacerlo, llega al 41%. Para Bullrich, esa proporción es del 36%; además, el 58% afirma que nunca la votaría.
Escenarios electorales para 2027
En una proyección que busca evitar la fragmentación del voto entre dirigentes de los principales espacios, Milei obtiene el 30% y Kicillof el 21%. Bullrich alcanza el 12%, Bregman el 7%, Massa el 6%, Daniel Hadad el 2% y Pichetto el 1%.
En otro escenario, sin Massa ni Bullrich en la competencia presidencial, Milei llega al 37% y Kicillof al 32%. Bregman sube del 7% al 9%.
La encuesta también midió el temor ante un eventual regreso de cada espacio al poder: el 49% teme más a un nuevo gobierno libertario que a un retorno del peronismo, mientras que el 44% expresa la preocupación inversa.