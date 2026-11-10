Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

Los básicos mensuales van de $2.500.000 a $3.750.000, según la categoría y las responsabilidades. Los directores técnicos y jefes encabezan la escala difundida por SAFYB.

Los salarios básicos de los farmacéuticos para noviembre de 2026 oscilan entre $2.500.000 y $3.750.000 mensuales, de acuerdo con la categoría profesional y las responsabilidades del puesto.

Según la escala difundida por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), los directores técnicos y jefes tienen el básico más alto. Los farmacéuticos auxiliares y los profesionales de planta perciben montos diferenciados.

Escala salarial de farmacéuticos en noviembre de 2026

Los directores técnicos y jefes cuentan con un salario básico de $3.750.000 por mes. Para los farmacéuticos auxiliares, el básico establecido es de $3.000.000, mientras que los profesionales de planta tienen asignados $2.500.000.

Los importes corresponden a los salarios básicos de cada categoría y no necesariamente coinciden con el monto neto que recibe cada trabajador.

Qué categorías cobran los salarios más altos

Los directores técnicos y jefes encabezan la escala de noviembre, con un básico mensual de $3.750.000. La diferencia es de $750.000 respecto de los farmacéuticos auxiliares y de $1.250.000 frente a los profesionales de planta.

En términos porcentuales, el básico de directores técnicos y jefes supera en un 50% al de los profesionales de planta. A su vez, los farmacéuticos auxiliares cobran un básico un 20% mayor que el correspondiente a esa categoría.

Salarios de farmacéuticos auxiliares y profesionales de planta

Para noviembre de 2026, los farmacéuticos auxiliares tienen un básico de $3.000.000 mensuales. Los profesionales de planta perciben $2.500.000, una diferencia de $500.000 por mes entre ambas categorías.

La escala informada por SAFYB abarca básicos mensuales de entre $2.500.000 y $3.750.000. La información disponible no detalla adicionales específicos, descuentos ni posibles diferencias por convenio o modalidad de contratación.