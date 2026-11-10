La prensa internacional vinculó los mensajes del Pontífice sobre justicia social, pobreza y democracia con las políticas del Gobierno de Javier Milei. Aunque no mencionó directamente al Presidente, sus palabras fueron interpretadas como una crítica al ajuste.

La visita del papa León XIV a la Argentina generó repercusiones en medios internacionales, que relacionaron sus mensajes sobre justicia social, pobreza, democracia y los límites del poder con las políticas del presidente Javier Milei. El Pontífice habló en Buenos Aires y también visitó el Pequeño Cottolengo de Claypole.

En su primer discurso en la ciudad, León XIV defendió que la economía esté al servicio de las personas y pidió prestar atención a los sectores más vulnerables. Sus palabras fueron pronunciadas en un contexto de recortes presupuestarios en discapacidad, educación, jubilaciones y asistencia social.

Aunque el Papa no mencionó directamente a Milei, distintos medios del exterior interpretaron sus planteos como un cuestionamiento al programa de ajuste del Gobierno y a la forma de ejercer el poder.

El ajuste y la justicia social, en el centro

Las coberturas de Europa y Estados Unidos destacaron la defensa de una economía que beneficie al conjunto de la sociedad, en particular a quienes más necesitan apoyo. También vincularon los mensajes papales con las consecuencias sociales atribuidas a las medidas de austeridad, entre ellas la pérdida de puestos de trabajo y los recortes en educación y bienestar social.

La visita al Pequeño Cottolengo de Claypole recibió atención por el acercamiento del Pontífice a personas con discapacidad. Ese gesto fue presentado como un mensaje sobre la situación de los sectores afectados por las políticas de ajuste.

En sus análisis, medios internacionales también señalaron el contraste entre la cercanía de León XIV con los sectores más pobres y la defensa que Milei hace de la reducción del Estado y el libre mercado.

Democracia y responsabilidad en el poder

Otro eje de la repercusión fue el llamado del Papa a preservar la democracia y moderar el lenguaje en el debate político. Algunas interpretaciones relacionaron ese mensaje con el estilo confrontativo del Presidente y sus cruces con adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales.

León XIV también advirtió sobre la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas. Planteó que los gobernantes deben actuar con prudencia, reconocer los límites del poder y orientar sus decisiones al bienestar de toda la comunidad.

La visita trascendió el ámbito religioso y puso en primer plano distintas visiones sobre el papel del Estado, la economía y la justicia social. Mientras el Gobierno defiende el ajuste fiscal como una herramienta para estabilizar la economía, el Pontífice destacó la importancia de proteger la dignidad humana y a los sectores más vulnerables.