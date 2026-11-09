Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m. · 3 min de lectura

El REM del Banco Central ubicó en $1.558,50 el promedio mayorista previsto para noviembre y redujo las proyecciones para el cierre de 2026. A la vez, los analistas elevaron sus estimaciones de inflación y calcularon un techo de banda cambiaria de $1.989,12 para fin de mes.

Las consultoras y entidades financieras esperan que el dólar mayorista promedie $1.558,50 en noviembre de 2026, por debajo de lo que habían calculado en el relevamiento anterior. Para diciembre, la proyección se ubicó en $1.590, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El informe también muestra una revisión a la baja de las estimaciones cambiarias para los primeros meses de 2027. Sin embargo, esa expectativa de una depreciación más moderada del peso convive con pronósticos de inflación más elevados para los próximos meses.

Qué precio proyecta el mercado para el dólar en noviembre

El REM de octubre fue difundido el 5 de noviembre y reunió las estimaciones de 45 participantes, entre consultoras económicas, centros de investigación y entidades financieras. La encuesta se realizó entre el 28 y el 30 de octubre.

La mediana de los pronósticos para noviembre quedó $21,40 por debajo de la estimación del relevamiento anterior, realizado en septiembre. Para diciembre, la previsión de $1.590 implicó una reducción de aproximadamente $24,30 frente a ese informe.

Si se cumple la proyección para diciembre, el tipo de cambio mayorista registraría una variación interanual del 9,8% respecto de diciembre de 2025, de acuerdo con los cálculos difundidos por el BCRA. Las cifras del REM corresponden a promedios mensuales del tipo de cambio mayorista, no a cotizaciones de cierre de cada mes.

Pronósticos para el dólar hacia 2027

Los analistas también corrigieron sus estimaciones para los primeros meses de 2027. La mayor baja frente al REM anterior se observó en marzo, cuando el pronóstico descendió aproximadamente $27.

Al ampliar el horizonte, la tendencia cambia: para octubre de 2027, los participantes proyectan un dólar mayorista cercano a $1.985, casi $40 por encima de la estimación previa. Entre los diez participantes con mayor precisión histórica, el cálculo para ese mes se ubica alrededor de $1.983.

En conjunto, las proyecciones anticipan una presión cambiaria más moderada en el corto plazo, aunque no descartan una depreciación más pronunciada durante 2027.

Cuál será el techo de la banda cambiaria en noviembre

El esquema de bandas establece un rango dentro del cual puede fluctuar el dólar mayorista. Sus límites se actualizan progresivamente y toman como referencia la inflación registrada dos meses antes. Para noviembre, el ajuste se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que marcó una variación del 1,93%.

Con ese cálculo, el techo de la banda pasará de $1.950,97 al cierre de octubre a $1.989,12 hacia fines de noviembre. Si el tipo de cambio alcanza el límite superior, el BCRA deberá intervenir según las reglas del esquema. Si cae por debajo del piso, el organismo tendrá que comprar divisas para sostenerlo.

El techo no es una previsión de las consultoras ni significa que el dólar necesariamente vaya a llegar a ese valor. Es el límite máximo establecido por el régimen cambiario para esa fecha.

Dólar e inflación: las señales del REM

El último relevamiento muestra trayectorias diferentes para el dólar y los precios. Mientras los participantes redujeron sus pronósticos cambiarios para el cierre de 2026 y el comienzo de 2027, elevaron sus estimaciones de inflación.

Entre los factores que podrían incidir en la evolución de los precios aparecen la actualización de tarifas, los cambios en los precios relativos, el comportamiento de los costos internos y la inercia inflacionaria. El escenario sugiere que la desaceleración inflacionaria podría enfrentar mayores dificultades, aun cuando el mercado espere una evolución más moderada del tipo de cambio en el corto plazo.