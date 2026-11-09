El aumento salarial del 1,6% rige para las cinco categorías del sector y actualiza los valores por hora y mensuales. También se incorpora al básico el 25% pendiente de una suma no remunerativa de agosto.

Las empleadas domésticas reciben en noviembre de 2026 un aumento salarial del 1,6%. La suba alcanza a las cinco categorías del personal de casas particulares y modifica los salarios mínimos por hora y por mes, de acuerdo con las tareas y la modalidad de contratación.

Con la actualización, el valor mínimo por hora para el personal de supervisión con retiro llega a $5.339,08. Para quienes realizan tareas generales, como limpieza, lavado y planchado, el piso es de $4.447,11 por hora con retiro.

Cuánto cobran por hora las empleadas domésticas

Los importes fijan los mínimos que deben abonar los empleadores según la categoría y la modalidad de trabajo. La modalidad con retiro corresponde a quienes regresan a su domicilio al finalizar la jornada; sin retiro, a quienes viven en la vivienda donde trabajan.

Las trabajadoras de tareas generales perciben un mínimo de $4.447,11 por hora con retiro y $4.170,52 sin retiro. La categoría comprende limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, entre otras labores habituales del hogar.

En asistencia y cuidado de personas, los valores mínimos son de $4.918,66 por hora con retiro y $4.447,11 sin retiro. La categoría incluye el acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores y personas que requieren asistencia. Para tareas específicas que demandan conocimientos particulares, el mínimo con retiro asciende a $5.093,82 por hora.

Aumento de noviembre y suma incorporada al básico

La actualización integra el cronograma dispuesto por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció aumentos escalonados entre agosto y diciembre. Las subas previstas son del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre. Los porcentajes se calculan sobre los salarios mínimos vigentes en cada período.

Además, en noviembre se suma al salario básico el 25% pendiente de la suma no remunerativa de $20.000 otorgada en agosto. Ese tramo equivale a $5.000. El cronograma de actualizaciones concluirá en diciembre con el último incremento previsto.

Adicionales para el personal de casas particulares

Los salarios mínimos pueden aumentar por antigüedad, horas extraordinarias o zona desfavorable. El adicional por antigüedad equivale al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador y se calcula únicamente sobre el tiempo de servicio correspondiente a esa relación laboral.

Las horas extra realizadas en días comunes se pagan con un recargo del 50%. Para las trabajadas los sábados después de las 13, domingos y feriados, el adicional es del 100%.

El personal que trabaja en zonas desfavorables recibe un adicional del 31% sobre los salarios mínimos. El beneficio alcanza a quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

Cuándo será el próximo aumento salarial

El próximo ajuste está previsto para diciembre de 2026 y será del 1,6% sobre los valores vigentes después de la actualización de noviembre. Alcanzará nuevamente a todas las categorías del personal de casas particulares y modificará tanto los salarios por hora como los mensuales.