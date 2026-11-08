Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m. · 1 min de lectura

El embajador estadounidense destacó la alianza entre Javier Milei y Donald Trump y sostuvo que ya genera resultados. Su mensaje llegó días después de la derrota republicana en las elecciones de medio término.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, reafirmó el compromiso de su país con el gobierno de Javier Milei y resaltó los resultados de la alianza entre el presidente argentino y Donald Trump.

"Yo creo en Argentina y en su gente", escribió Lamelas este domingo en su cuenta de la red social X, tras una semana turbulenta en la que el riesgo país cerró el viernes en 939 puntos, su nivel más alto desde octubre de 2025.

Lamelas destacó la alianza entre Milei y Trump

El diplomático afirmó que el vínculo entre ambos presidentes "ya está dando resultados concretos" y mencionó entre ellos "más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer".

"La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora. La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie", afirmó el embajador. También aseguró que "Estados Unidos está acá para ser un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo".

La derrota republicana y las dudas sobre la asistencia financiera

El mensaje de Lamelas se conoció días después de que Trump sufriera una derrota en las elecciones de medio término. Los comicios dejaron un Congreso con mayor representación opositora en ambas cámaras.

El resultado generó interrogantes sobre el respaldo que Washington podría ofrecerle a la Argentina ante una eventual necesidad de asistencia financiera en 2027, en medio del proceso electoral. Una situación similar se produjo en 2025.