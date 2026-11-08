Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 10:26 a. m. · 1 min de lectura

El pontífice aterrizará en Buenos Aires y se reunirá con el presidente Javier Milei. La visita incluirá actividades religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa León XIV llegará a la Argentina este domingo 8 de noviembre a las 16:30 horas, procedente de Montevideo, Uruguay. Su avión aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde tendrá lugar la recepción oficial.

A las 17:00 visitará el Monumento al General San Martín. A las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y a las 17:50 mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

A las 18:30 encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad.

La histórica visita se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

El cronograma fue confirmado por el Vaticano. Vaticano +1.