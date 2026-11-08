Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 4:58 p. m. · 1 min de lectura

El pontífice cumplirá actividades protocolares en Buenos Aires y tendrá una agenda que incluye celebraciones religiosas en Palermo y Luján. Desde 1987, ningún papa había vuelto a pisar suelo argentino.

El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina, luego de completar su visita a Uruguay, en el marco de su gira apostólica por América Latina.

El Sumo Pontífice arribó al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, donde está previsto el recibimiento oficial por parte del presidente Javier Milei.

La llegada del líder de la Iglesia católica representa uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año para el país y despierta una enorme expectativa entre los fieles argentinos.

Según el cronograma difundido, luego de la recepción en Aeroparque, León XIV se trasladará hacia la Casa Rosada, donde desarrollará actividades protocolares junto a las autoridades nacionales.

La visita tiene además un significado especial por el vínculo histórico de la Argentina con el papa Francisco, el primer pontífice argentino, cuyo legado continúa ocupando un lugar central en la Iglesia católica.

Se trata de una visita histórica: desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país, ningún Papa había vuelto a pisar suelo argentino.

La agenda de León XIV continuará este lunes con una misa multitudinaria en Palermo. El martes viajará a Córdoba y el miércoles encabezará una celebración religiosa en Luján, antes de partir hacia Perú.

La presencia del Pontífice genera expectativas tanto por sus mensajes religiosos como por sus encuentros institucionales y su llamado al diálogo, la paz y la solidaridad. AP News +2