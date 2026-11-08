Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 10:09 a. m. · 3 min de lectura

Durante su gira, el Pontífice recorrió distintas regiones, pronunció 26 discursos y encabezó celebraciones multitudinarias. Su mensaje de paz y reconciliación tuvo un fuerte significado social e institucional en los primeros años de democracia recuperada.

La segunda visita del papa Juan Pablo II a la Argentina, en abril de 1987, quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los acontecimientos religiosos y sociales más importantes de la historia nacional. En un país que apenas llevaba tres años y cuatro meses de democracia recuperada, la presencia del Pontífice representó un mensaje de paz, esperanza, reconciliación y unidad para millones de argentinos.

Durante su histórica gira, Juan Pablo II recorrió distintas regiones del país, pronunció 26 discursos y encabezó multitudinarias celebraciones religiosas que reunieron a trabajadores, jóvenes, familias y autoridades.

La visita se produjo durante la presidencia de Raúl Alfonsín, en un contexto marcado por las heridas que había dejado la última dictadura militar, las dificultades económicas y los desafíos de consolidar las instituciones democráticas.

Uno de los momentos más recordados tuvo lugar en el Mercado Central de La Matanza, donde alrededor de 300 mil trabajadores participaron de un encuentro con el Papa. Allí, el mensaje estuvo centrado en la dignidad del trabajo, la justicia social y la necesidad de construir una sociedad más solidaria.

La gira también llegó a la Patagonia, donde miles de fieles se congregaron para recibir la bendición del Pontífice. Su presencia despertó una enorme emoción en comunidades que pocas veces habían sido protagonistas de acontecimientos internacionales de semejante magnitud.

Sin embargo, una de las imágenes más emblemáticas de aquella visita fue la multitudinaria concentración de jóvenes en Buenos Aires, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud de 1987. Cerca de un millón de personas participaron de las celebraciones encabezadas por Juan Pablo II en la avenida 9 de Julio, frente al Obelisco.

Aquella multitud de jóvenes se convirtió en uno de los símbolos más recordados de la gira. El Papa los convocó a comprometerse con la paz, la solidaridad y la construcción de un futuro sin violencia.

La visita también tuvo un profundo significado político e institucional. Juan Pablo II había llegado por primera vez a la Argentina en junio de 1982, durante la Guerra de Malvinas, cuando el país todavía estaba gobernado por la dictadura militar. Cinco años después regresaba a una nación que había recuperado el voto popular y buscaba fortalecer su democracia.

En sus mensajes, el Pontífice insistió en la importancia del respeto por los derechos humanos, la convivencia pacífica y la reconciliación nacional. Ante los jóvenes, reclamó que nunca más hubiera secuestrados ni desaparecidos y que la violencia no volviera a dividir a los argentinos. Vaticano +1

La gira concluyó el 12 de abril de 1987. Apenas tres días después comenzaría la rebelión militar de Semana Santa, que pondría a prueba la estabilidad del gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

A casi cuatro décadas de aquella visita, las imágenes de las multitudes, las calles colmadas y los encuentros con trabajadores y jóvenes siguen formando parte de la historia argentina.

Más allá de las creencias religiosas, aquella gira dejó una huella que trascendió a la Iglesia Católica: fue un acontecimiento de enorme dimensión social, en el que millones de argentinos compartieron un mensaje de paz y esperanza en tiempos de reconstrucción democrática. Infobae +1.