Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m. · 2 min de lectura

El organismo estadounidense registró la presentación sobre operaciones con oro del Banco Central y la eventual intervención de Deutsche Bank. La notificación no confirma la apertura de una investigación ni anticipa medidas.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) confirmó que recibió la presentación de Gregorio Dalbón sobre las operaciones con oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la eventual participación de Deutsche Bank.

La respuesta fue enviada por la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor de la SEC. El organismo indicó que la información quedará registrada en una base de datos que puede ser consultada por su personal durante inspecciones, exámenes e investigaciones. También señaló que algunas comunicaciones pueden ser derivadas a otras áreas para su análisis.

La SEC no confirmó una investigación por las operaciones con oro

La notificación no informa que se haya iniciado una investigación ni anticipa posibles medidas. La Comisión aclaró que sus pesquisas de cumplimiento son confidenciales y que no puede confirmar ni negar su existencia, salvo cuando se trate de actuaciones incorporadas a un expediente público.

El organismo explicó que tampoco puede brindar detalles sobre el estado de una denuncia o una eventual investigación relacionada, debido a las normas de confidencialidad y a la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos.

Dalbón ingresó su presentación mediante el mecanismo Tip, Complaint or Referral, creado para recibir información y evaluar si la SEC tiene jurisdicción y elementos para intervenir.

El planteo por derivados vinculados con las reservas de oro

La denuncia se refiere a operaciones de derivados relacionadas con las reservas de oro del Banco Central durante 2025. Según la documentación citada en la presentación, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de USD 1.023 millones en esas transacciones, liquidadas con salida de divisas.

La presentación judicial de Dalbón también alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; y a Juan Curuchet. La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita.

El planteo se apoya en el informe de la AGN sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. De acuerdo con esos registros, las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado pérdidas por USD 1.023 millones, equivalentes a $1.469.155 millones en moneda de cierre.

El monto se compone de USD 960,2 millones en resultados negativos por opciones financieras y USD 62,8 millones por el pago de primas. En su escrito, Dalbón sostuvo:

"1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra".