Un informe del Instituto Argentina Grande registró que 1.266.863 personas dejaron de tener obra social, prepaga o mutual entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo de 2026. El estudio también advirtió sobre el aumento de las cuotas y una mayor presión sobre el sistema público.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, 1.266.863 personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, según un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en datos oficiales. El deterioro de la cobertura coincidió con la pérdida de empleos formales y el aumento de las cuotas de la medicina prepaga.

El informe también señaló un empeoramiento de las condiciones materiales de vida. De acuerdo con datos del Indec, creció la proporción de hogares sin acceso a cloacas ni a la red de gas.

Más personas sin obra social, prepaga ni mutual

Según el análisis de la microbase de datos del Indec, en el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas sin cobertura de salud. Para el segundo trimestre de 2026, la cifra había ascendido a 10.694.994: pasó del 32% al 35,5% de la población.

Del total de personas que perdieron cobertura, 1.159.205 eran afiliadas directas a obras sociales, de acuerdo con informes de la Superintendencia de Salud. En casi tres años de gestión de La Libertad Avanza se destruyeron 375.016 puestos de trabajo en los sectores privado y público y entre las trabajadoras de casas particulares, una pérdida que también repercute en los hogares de esos trabajadores.

El IAG informó caídas de afiliados en varias de las principales obras sociales: OSECAC, de Comercio, perdió el 23,7%; OSPCN, de estatales, el 26%; OSPeCon, de la Construcción, el 27,4%; y OSPe, de trabajadores petroleros, el 6,2%. En cambio, la obra social de trabajadores monotributistas registró un incremento del 200%: pasó de 200.000 a 600.000 beneficiarios.

La pérdida de cobertura también afecta a mujeres y jóvenes

La cantidad de mujeres sin obra social, prepaga ni mutual subió de 4.682.237 en el cuarto trimestre de 2023 a 5.291.402 en el segundo trimestre de 2026. Entre los varones, pasó de 4.745.894 a 5.403.592 durante el mismo período.

La falta de cobertura alcanzó al 48,1% de las personas de 15 a 29 años y al 46,4% de los menores de 14 años, según el informe del IAG. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se sumaron 339.696 jóvenes sin cobertura, un aumento del 11,8%. El mayor incremento se registró entre las personas de 30 a 64 años: 647.225 más, equivalente al 17,6%.

El aumento de las prepagas y la presión sobre la salud pública

El estudio vinculó la pérdida de cobertura con los aumentos de las empresas de medicina prepaga y los cambios establecidos por el DNU 70/2023. En diciembre de 2023 se eliminó la facultad del Ministerio de Salud para fijar un tope a las subas de las cuotas. Luego se anunció una denuncia contra las principales compañías ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por presunta cartelización.

Pese a esa denuncia, las cuotas de las prepagas aumentaron 499,7% desde noviembre de 2023, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 344,4%, de acuerdo con los datos citados en el informe.

El IAG advirtió que la pérdida de cobertura incrementa la demanda sobre el sistema público de salud. En el NEA, el 45,6% de la población no tenía obra social, prepaga ni mutual. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo de 2026, 1.266.863 personas pasaron a depender únicamente de la atención pública, cifra que coincide con el total de personas que perdió algún tipo de cobertura.

La proporción de personas sin obra social o prepaga también creció en distintas regiones. En el Gran Buenos Aires pasó del 30,8% al 35,5%; en Cuyo, del 34,3% al 38,3%; y en la región Pampeana, del 30,2% al 33%.

En paralelo, el PAMI sumó 352.000 afiliados. Sin embargo, en dos años cayó un 18,45% la cantidad de medicamentos vendidos con cobertura del organismo.

Más hogares sin cloacas ni acceso a la red de gas

El informe también describió un deterioro en el acceso a servicios básicos. Al primer semestre de 2026, el 26,9% de los hogares no tenía acceso a cloacas, frente al 25,2% del primer semestre de 2024. En términos de población, la falta de acceso alcanzaba al 30,7%, frente al 30,6% un año antes: una diferencia que representó 118.000 personas más viviendo en hogares sin cloacas.

La falta de acceso a la red de gas también aumentó. Al primer semestre de 2026, el 35,4% de los hogares no contaba con ese servicio, situación que afectaba al 40,5% de la población. Un año antes, los porcentajes eran del 34,3% de los hogares y del 39,2% de las personas.

El análisis enmarcó estos datos en el recorte de la obra pública de AySA y en el proceso de privatización de la empresa. También mencionó la autorización de aumentos tarifarios, la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago y la ausencia de obligaciones de inversión de magnitud para el consorcio a cargo.