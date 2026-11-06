El Gobierno no nombró reemplazante ni explicó los motivos de la dimisión. Es la cuarta baja en el área desde el inicio de la gestión.

Renunció el coordinador de la Unidad Médica Presidencial: Diego Andrés Hoffmann dejó el cargo que organizaba la atención de Milei en Olivos, en Casa Rosada y en los viajes al exterior. La salida quedó oficializada este viernes mediante la Resolución 505/2026 de la Secretaría General que conduce Karina Milei, publicada en el Boletín Oficial y con efecto retroactivo al 1° de octubre.

El Gobierno no nombró reemplazante ni explicó los motivos de la dimisión. La jefatura de la Unidad Médica sigue en manos de Cristian Luis Martelletti, quien hasta el momento acompaña al Presidente en su viaje a España. Hoffmann era el encargado de coordinar el equipo sanitario que da los diagnósticos y arma los operativos médicos del mandatario.

Se trata de la cuarta baja en el área desde el inicio de la gestión y la decimosegunda persona apartada de la quinta de Olivos, donde la custodia ya pasó a manos de la Casa Militar. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que Milei está "bien", aunque las versiones sobre dolores de espalda, aislamiento y un accidente durante la gira no cesan.