Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 11:31 a. m. · 2 min de lectura

La facturación creció por debajo de la inflación y las ventas registraron una caída real estimada del 20%. Los consumidores compraron más productos, pero eligieron artículos de menor valor económico.

El CyberMonday 2026 dejó una señal preocupante sobre la situación económica argentina. A pesar de las promociones, descuentos y facilidades de pago, las ventas registraron una caída cercana al 20% en términos reales respecto de 2025, reflejando las dificultades que atraviesan los consumidores para sostener sus compras.

El evento, desarrollado entre el 2 y el 4 de noviembre, alcanzó una facturación de 682.185 millones de pesos, según los datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Aunque la recaudación aumentó un 6,7% en comparación con el año anterior, ese crecimiento quedó muy por debajo de la inflación interanual del 33,4%. Al descontar el efecto de la suba de precios, las ventas mostraron una caída real estimada del 20%.

Los argentinos compraron más productos, pero gastaron menos

Uno de los datos más llamativos fue el cambio en los hábitos de consumo. Durante las tres jornadas se comercializaron más de 14,6 millones de productos, un 20,7% más que en 2025.

Sin embargo, la cantidad de operaciones disminuyó y se concretaron alrededor de 6,5 millones de órdenes de compra.

Esto significa que los consumidores adquirieron más artículos por operación, pero eligieron productos de menor valor económico.

Los alimentos, artículos de uso cotidiano y compras a través de plataformas digitales ganaron protagonismo, mientras que productos más costosos, como televisores y equipos de aire acondicionado, registraron una menor demanda.

El poder adquisitivo, en el centro de la preocupación

El gasto promedio por compra fue de 105.039 pesos. Aunque representó un aumento nominal del 14,2% frente al año pasado, al considerar la inflación significó una caída real superior al 14%.

Los números reflejan un consumidor mucho más cuidadoso al momento de gastar, que busca descuentos, compara precios y aprovecha las posibilidades de financiación para afrontar sus compras.

Las cuotas también tuvieron un papel importante, especialmente los planes de financiación más prolongados.

Menos empresas participaron del evento

Otro indicador preocupante fue la disminución de empresas participantes. Mientras que en 2025 se habían sumado cerca de 900 firmas, este año participaron alrededor de 800.

La reducción muestra las dificultades que también enfrentan los comercios en un escenario de ventas debilitadas y mayor competencia por captar consumidores.

Una señal de alerta para la economía argentina

Los resultados del CyberMonday vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el poder adquisitivo de los salarios, el consumo interno y las dificultades económicas de los hogares.

Si bien las plataformas digitales continúan creciendo como alternativa comercial, los números muestran que vender más unidades no necesariamente significa obtener mayores ingresos.

La caída del 20% en términos reales es una estimación realizada con el último dato de inflación disponible y podría ajustarse cuando se conozca el índice correspondiente a octubre.

El balance deja una conclusión preocupante: incluso frente a importantes promociones comerciales, los argentinos muestran una mayor cautela al gastar y priorizan las necesidades cotidianas por encima de las compras de mayor valor.