Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 9:47 p. m. · 2 min de lectura

La operación, acordada a través de Dorinka S.R.L., contempla la adquisición de la filial argentina de la cadena española. El grupo empresario ampliará su presencia comercial en el país y continuará utilizando la marca Día durante una etapa de transición.

El empresario y exdiputado nacional Francisco de Narváez, recordado por haber derrotado electoralmente a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires en 2009, vuelve a ser noticia, aunque esta vez por una millonaria operación comercial. El propietario de la cadena ChangoMás acordó la compra de Supermercados Día Argentina por 53,8 millones de dólares.

De Narváez tuvo una extensa trayectoria política. Fue diputado nacional y candidato a gobernador bonaerense en 2007 y 2011. En 2009 protagonizó uno de sus mayores triunfos al imponerse sobre la lista encabezada por el expresidente Néstor Kirchner en las elecciones legislativas. También manifestó aspiraciones presidenciales, aunque nunca llegó a competir por la Presidencia de la Nación.

Ahora, alejado de la actividad política, el empresario vuelve a concentrar la atención por sus inversiones en el sector supermercadista.

La operación fue concretada a través de Dorinka S.R.L., una sociedad controlada por el Grupo de Narváez (GDN), propietario de ChangoMás. El acuerdo contempla la adquisición de la filial argentina de la cadena española Día, que cuenta con 991 establecimientos entre sucursales propias y franquicias.

Según se informó, el cierre de la operación está previsto para el próximo 12 de noviembre, fecha en la que se concretaría el pago de los 53,8 millones de dólares.

Con esta adquisición, el grupo empresario ampliará considerablemente su presencia comercial en la Argentina, alcanzando una red de más de mil tiendas distribuidas en 22 provincias y una estructura que involucra más de 15 mil empleos directos e indirectos.

La compra representa además la salida del grupo español Día del negocio supermercadista argentino, después de casi tres décadas de presencia en el país.

Uno de los interrogantes que genera la operación es qué sucederá con el nombre de los supermercados. El acuerdo contempla una licencia que permitirá continuar utilizando la marca Día durante una etapa de transición, mientras el nuevo propietario avanza con la reorganización comercial.

Por el momento, no se informó un cronograma definitivo para posibles cambios de nombre en las sucursales ni modificaciones generales en su funcionamiento.

La adquisición se produce en un contexto económico complejo para el comercio, caracterizado por dificultades en el consumo y la rentabilidad de las grandes cadenas.

Cabe recordar que De Narváez ya había adquirido en 2020 las operaciones de Walmart Argentina, que posteriormente pasaron a funcionar bajo la marca ChangoMás.

Además, durante 2025, su grupo empresario participó en las negociaciones para adquirir Carrefour Argentina, aunque aquella operación no llegó a concretarse.

Con la compra de Día, el exlegislador fortalece su posición dentro del mercado supermercadista nacional y suma una extensa red de comercios de cercanía, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La operación también abre interrogantes sobre el futuro de las sucursales, los trabajadores, los proveedores y la política comercial que aplicará el nuevo propietario, aspectos que deberán definirse a medida que avance el proceso de integración de ambas cadenas.