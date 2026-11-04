Tras la derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos, el riesgo país subió 2,3% y el S&P Merval perdió hasta 2,6% en dólares. YPF, Pampa Energía y otros activos argentinos registraron fuertes bajas.

Los mercados argentinos cerraron una rueda de presión luego de la derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos. El riesgo país avanzó 2,3% y quedó en 850 puntos básicos, mientras que el índice S&P Merval cayó 2,2% en pesos y 2,6% en dólares.

La reacción se produjo en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del respaldo de Washington a la administración de Javier Milei. El Partido Demócrata consiguió el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, un revés para Trump que podría limitar su margen de acción durante la segunda parte de su mandato.

El riesgo país subió y los bonos argentinos retrocedieron

El indicador mide el rendimiento adicional que los inversores exigen para mantener deuda argentina frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos. El martes 3 de noviembre había cerrado en 831 puntos básicos, tras subir 3,2%. El deterioro se suma a una tendencia que se extiende desde julio, cuando llegó a ubicarse cerca de los 400 puntos.

Los bonos Globales en dólares también operaron en baja: el GD29 perdió 0,33%, el GD30 cayó 0,73%, el GD35 retrocedió 0,59%, el GD38 bajó 0,66%, el GD41 cedió 0,41% y el GD46 perdió 0,40%. Las variaciones alcanzaron tanto a títulos de vencimiento cercano como a los de mayor plazo.

La caída de los bonos eleva los rendimientos que reclaman los inversores y encarece una eventual emisión de deuda. El Gobierno necesita recuperar el acceso al financiamiento voluntario para afrontar vencimientos y reducir su dependencia de organismos internacionales y acuerdos bilaterales. La evolución del riesgo país refleja que esa posibilidad sigue condicionada por la percepción del mercado sobre la capacidad de pago y la sostenibilidad del programa económico.

YPF y Pampa Energía lideraron las bajas en la Bolsa

Entre las acciones líderes, YPF cayó 6,7% en Buenos Aires y 7,1% en Wall Street. Pampa Energía perdió 4% en el mercado local y 4,2% en su ADR. También retrocedieron Transportadora de Gas del Sur, 3,1%; Banco Supervielle, 1,7%; Grupo Financiero Galicia, 1,4%; Cresud, 1,9%, e IRSA, 1,4%.

En sentido contrario, algunas compañías terminaron con avances: BYMA subió 3,3% y Aluar ganó 0,8%. La disparidad entre papeles no impidió que las pérdidas de empresas de peso presionaran sobre el resultado general del Merval.

La tendencia negativa también se reflejó en los certificados de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, conocidos como ADR. Vista Energy bajó 7,7%, YPF retrocedió 7,1%, Pampa Energía cayó 4,2% y Transportadora de Gas del Sur perdió 3,4%. Entre los bancos, Galicia cedió 1,9%, BBVA Argentina 1,5%, Banco Supervielle 0,9% y Banco Macro 0,3%.

La caída de las acciones energéticas y las expectativas de inversión

El retroceso de las empresas energéticas tuvo especial relevancia porque el Gobierno presentó al sector como uno de los motores para generar divisas y reactivar la inversión. YPF, Pampa Energía, Vista y las transportadoras de gas están vinculadas con las expectativas sobre producción, exportaciones y rentabilidad de la actividad.

La baja de las cotizaciones, por sí sola, no implica un cambio en los fundamentos de cada compañía. Los certificados de depósito argentinos que representan acciones y fondos cotizados del exterior también mostraron variaciones diferentes.