El ministro afirmó que la derrota electoral de Donald Trump no alterará el vínculo bilateral ni la asistencia a la Argentina. El respaldo de Washington es clave para la estrategia financiera del Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la derrota electoral de Donald Trump no modificará la relación entre Estados Unidos y la Argentina ni afectará la ayuda financiera que Washington brindó al gobierno de Javier Milei. El funcionario buscó llevar tranquilidad en un contexto de dificultades para conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

Durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en un evento organizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Caputo sostuvo: "Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto. No va a cambiar la relación".

Caputo habló sobre los mercados y la relación con Estados Unidos

El ministro también se refirió a las perspectivas de los mercados y al escenario cambiario para el próximo año, cuando Milei buscará su reelección. "Algunos decían que hoy íbamos a tener un miércoles negro en los mercados. Y adivinen qué: el mercado ya se había adelantado", expresó.

Las declaraciones llegaron después de que los demócratas obtuvieran el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones de medio término, un revés para la administración de Trump que puede incidir en el escenario político interno durante la segunda parte de su mandato. Caputo dijo que el resultado ya había sido considerado en conversaciones con funcionarios estadounidenses durante el encuentro del G-20.

"Con respecto a la elección de ayer, yo creo que para Argentina no cambia. Era algo esperado, tal vez no por tanto. Pero no va a cambiar esencialmente la relación entre ambos países", señaló el ministro.

El respaldo financiero de Washington, clave para el Gobierno

La asistencia de Estados Unidos se convirtió en una pieza central de la estrategia financiera oficial. La preocupación se da en momentos en que el riesgo país volvió a subir, los bonos argentinos muestran dificultades y el país todavía enfrenta restricciones para acceder a financiamiento voluntario en los mercados internacionales.

El Gobierno busca sostener la continuidad del vínculo entre Milei y Trump, que durante el último año se tradujo en acuerdos financieros, respaldo político y negociaciones para ampliar la cooperación económica. Sin embargo, una eventual nueva intervención estadounidense no depende únicamente de la relación personal entre ambos presidentes.

Qué herramientas tiene el Tesoro de Estados Unidos

Portfolio Personal Inversiones señaló en un informe que una de las herramientas centrales es el Exchange Stabilization Fund, conocido como Fondo de Estabilización Cambiaria, que depende del Tesoro estadounidense y permite intervenir en los mercados cambiarios y financieros. "Una victoria demócrata no cierra la puerta a un nuevo paquete como el de 2025", indicó la consultora.

Según el reporte, el mecanismo permitiría al Tesoro comprometer recursos disponibles con aprobación presidencial, sin requerir una nueva autorización legislativa para cada operación. En la misma línea, Facimex consideró que el resultado electoral no modifica automáticamente las atribuciones del Ejecutivo: "El uso del Exchange Stabilization Fund sigue siendo una decisión del Ejecutivo y parece difícil que el Congreso lo modifique el año que viene".

Los antecedentes de la asistencia financiera a la Argentina

La inquietud por la continuidad del respaldo tiene como antecedente la ayuda que la administración Trump brindó al Gobierno argentino durante 2025, en un período de dificultades cambiarias e incertidumbre antes de las elecciones legislativas.

En septiembre de ese año, Estados Unidos anunció una línea de swap por 20.000 millones de dólares. En octubre se concretó, además, una operación por 872 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro, que permitió a la Argentina afrontar un vencimiento con el Fondo.