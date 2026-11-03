Colectivos y trenes nacionales circularán con frecuencias de día hábil durante los feriados por la visita papal. Habrá servicios ferroviarios nocturnos, cambios en algunas estaciones y viajes gratuitos para 24.000 voluntarios.

El Gobierno nacional anunció un operativo especial de transporte público para la visita del papa León XIV a la Argentina. Los colectivos de jurisdicción nacional y los trenes metropolitanos funcionarán con frecuencias de día hábil, incluso durante los feriados, y siete líneas ferroviarias sumarán servicios nocturnos y extendidos.

El esquema busca facilitar el traslado de los fieles a las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Fue coordinado por el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, junto con los gobiernos porteño y bonaerense, el municipio de Luján, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y las empresas operadoras.

Colectivos y trenes durante la visita del papa León XIV

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. La medida permitirá que haya más unidades en circulación que durante un feriado habitual. Para las líneas dependientes de la Ciudad o de la Provincia de Buenos Aires, se recomienda consultar los canales oficiales de cada jurisdicción.

Los trenes metropolitanos también tendrán frecuencias de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, pese a los feriados establecidos para esas fechas. El objetivo es reforzar los servicios hacia los puntos de mayor convocatoria: el Monumento de los Españoles, en Palermo, y la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Servicios nocturnos y estaciones cerradas

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza tendrán servicios especiales. Habrá trenes desde las 00 y durante toda la madrugada del lunes 9, además de extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11. Los horarios específicos se informarán en los canales de Trenes Argentinos y de los operadores Ferrovías y Metrovías.

Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta el inicio de los servicios del jueves 12.

Por razones de seguridad y debido a las actividades previstas en Palermo, las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos en algunas franjas del lunes 9 y el martes 10. En esos horarios, los trenes finalizarán su recorrido en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Quiénes podrán viajar gratis y cómo serán los traslados a Luján

El beneficio de transporte gratuito alcanzará únicamente a los 24.000 voluntarios designados por la Conferencia Episcopal Argentina; no estará disponible para el público en general. El Gobierno entregó a la CEA tarjetas SUBE con la leyenda «Voluntario – Visita Papa León XIV», que la entidad distribuirá entre sus colaboradores.

Las tarjetas permitirán viajar sin costo en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre inclusive. Además, se prepara un operativo de colectivos para trasladar a unos 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján. Los viajes se realizarán el lunes 9 y el martes 10, con la colaboración de las cámaras de transporte automotor de pasajeros. La celebración en Luján está prevista para el miércoles 11.

Restricciones en vuelos durante la visita papal

Los traslados del Papa podrán generar restricciones temporales en el espacio aéreo por razones de protocolo y modificar los horarios de algunos vuelos. Los organismos competentes notificaron a las aerolíneas para que reprogramen las franjas afectadas. Se recomienda que cada pasajero consulte el estado de su vuelo con la compañía.

En el Aeroparque Jorge Newbery, las restricciones están previstas para el domingo 8 de noviembre, de 15:50 a 17:50; el lunes 9, de 11:15 a 13:15; y el martes 10, de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10. En el Aeropuerto Internacional de Córdoba se aplicarán el martes 10, de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55. En Ezeiza, regirán el miércoles 11, de 13 a 15.

Dónde consultar horarios y cambios de último momento

La información sobre las actividades de la visita se publicará en el sitio de la Conferencia Episcopal Argentina. Los horarios ferroviarios estarán disponibles en los canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías; para colectivos, subtes y cortes de tránsito en la Ciudad y la Provincia, habrá que consultar los canales de cada gobierno. Las novedades sobre vuelos deberán verificarse con cada aerolínea.

La recomendación oficial es planificar los viajes con anticipación y revisar antes de salir los horarios especiales, las restricciones de tránsito y peatonales y cualquier modificación de los servicios.