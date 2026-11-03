El indicador subió 2% en la jornada y acumula un avance de 43,8% en el año. La incertidumbre por las elecciones legislativas estadounidenses se suma a las dudas sobre la economía argentina y el programa de Javier Milei.

El riesgo país argentino llegó a 829 puntos básicos, con una suba diaria del 2%, en una jornada marcada por la incertidumbre internacional y las dudas sobre la capacidad del gobierno de Javier Milei para sostener su programa económico. El indicador acumula un aumento del 43,8% en lo que va del año, mientras las acciones locales mantienen pérdidas en el balance anual.

El resultado de las elecciones legislativas de Estados Unidos también concentra la atención de los inversores. La posibilidad de que Donald Trump pierda el control del Congreso suma incertidumbre a un mercado que sigue de cerca el vínculo político y financiero entre Washington y la Argentina.

El riesgo país volvió a superar los 800 puntos

Las estimaciones preliminares del indicador elaborado por JP Morgan ubicaron la medición en 829 puntos. El avance se produjo después de que los títulos públicos dejaran atrás buena parte de la recuperación registrada durante los primeros meses de 2026.

El riesgo país había cerrado en 597 puntos el 13 de octubre y llegó a 805 el lunes 2 de noviembre, antes de avanzar hasta los 829 durante la rueda del martes. El 26 de octubre había terminado en 765 puntos y el 30 de ese mes alcanzó los 787. A principios de julio, se ubicaba cerca de las 400 unidades, aproximadamente la mitad del nivel actual.

La tensión no responde únicamente a factores externos. Los operadores también observan la debilidad de la actividad, las dificultades para consolidar una recuperación que alcance a los distintos sectores productivos y la evolución general de la economía argentina. En ese contexto, la dependencia política y financiera del gobierno de Milei respecto de Trump agrega un elemento a las decisiones de inversión.

Qué mide el indicador y cómo impacta en el financiamiento

El riesgo país refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de títulos considerados de referencia, habitualmente los estadounidenses. Cuando el indicador sube, el mercado exige una tasa más alta para prestar dinero al Estado, lo que encarece sus posibilidades de financiamiento.

La eventual pérdida de poder legislativo de Trump es seguida por los inversores como un posible cambio en las expectativas sobre el respaldo que Washington podría ofrecer a la Argentina. El resultado electoral aún no está definido, pero la posibilidad de una derrota legislativa ya forma parte del análisis del mercado.

Las acciones argentinas acumulan pérdidas en el año

El índice Merval se ubicaba en 90.033 puntos, con una variación diaria positiva del 1,1%. Sin embargo, acumulaba una caída del 2,2% en noviembre y un retroceso del 15,9% en lo que va del año. Medido en dólares, el índice registraba 54 unidades: avanzaba 0,5% en la jornada, pero bajaba 2,8% en el mes y 23% en el acumulado anual.

En el panel principal, las pérdidas anuales eran de 30,3% para Banco BBVA, 25,1% para Banco Macro, 29,5% para BYMA, 45,9% para Edenor, 35% para Grupo Galicia y 43,3% para Supervielle. Entre las compañías energéticas, Pampa Energía retrocedía 12,7%, Transportadora de Gas del Norte caía 41,6% y Transener perdía 31,5%. Loma Negra bajaba 23,7%.

Los ADR argentinos que cotizan en Nueva York también mostraban caídas en dólares: Banco BBVA Argentina acumulaba un retroceso del 36,7%, Banco Macro del 32,6%, Grupo Galicia del 41,1% y Supervielle del 48,7%. Globant bajaba 29,3% en el año, Edenor 49,5% y Loma Negra 31%.

YPF, entre las pocas excepciones a la tendencia negativa

Las acciones de YPF avanzaban 35,4% en pesos y 23,3% en dólares en el balance anual. Sin embargo, esa mejora no alcanzaba para compensar las pérdidas acumuladas por buena parte del mercado argentino.

Las variaciones positivas de una jornada no modifican por sí solas la tendencia general de los activos. La rueda se desarrolló mientras en Estados Unidos se definía la composición del Congreso, un resultado que incidirá en el margen de maniobra de Trump durante la segunda parte de su mandato.