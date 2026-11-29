Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

La Cooperativa Popular de Electricidad aplicará el horario de verano para Energía y Telecomunicaciones hasta el 26 de febrero de 2027. La atención será de lunes a viernes, de 7 a 13, con excepciones en Catriló, Seguros CPE y Artículos de Hogar.

La Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) informó que desde el martes 1 de diciembre comenzará a regir el horario de verano para la atención al público de los servicios de Energía y Telecomunicaciones. La medida se extenderá hasta el viernes 26 de febrero de 2027.

Durante ese período, los asociados podrán realizar trámites de lunes a viernes, de 7 a 13, en las sedes de Santa Rosa, Toay, Anguil, Ataliva Roca, Mauricio Mayer, Uriburu y Lonquimay.

Horarios de atención de la CPE en Santa Rosa

En Santa Rosa, el Servicio Eléctrico atenderá en la sede de la Usina, ubicada sobre 1 de Mayo, casi Raúl B. Díaz. La oficina de Telecomunicaciones funcionará en 1 de Mayo 530, mientras que ambos servicios también estarán disponibles en el Centro Carlos Lorenzo, en la esquina de José Luro y Perú.

La excepción será la sede de Catriló, que conservará su horario corrido de 7 a 18. Por su parte, la Biblioteca Domingo Gentili, ubicada en Raúl B. Díaz 214, atenderá de 7 a 13 durante el mismo período.

Qué sectores de la CPE mantienen sus horarios

El sector Seguros CPE no modificará su horario habitual: abrirá de lunes a viernes, de 6.30 a 13.30, en su oficina de Pellegrini 7.

También seguirá sin cambios la atención de Artículos de Hogar, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20, y los sábados, de 8.30 a 12.30.