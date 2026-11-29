La Unión de Jubilados, Pensionados y Retirados Civiles de La Pampa recuperó una histórica fuente de su sede, ubicada en Bolivia 655. El espacio, que estaba abandonado, fue restaurado con mosaicos y volverá a funcionar en los próximos meses.
El trabajo estuvo a cargo de las mujeres que participan del taller de mosaiquismo coordinado por la profesora Mónica Quinteros. En años anteriores, el grupo había realizado murales; esta vez, el proyecto final del año fue renovar la fuente del patio.
Un proyecto de mosaiquismo para recuperar la fuente
Quinteros contó que comenzaron a trabajar en agosto y que intensificaron las tareas durante las últimas semanas. “La fuente estaba totalmente obsoleta, abandonada y queríamos que quede estéticamente linda”, explicó.
En el taller participan 14 alumnas, cinco de ellas desde sus comienzos. Durante la inauguración, la profesora les entregó un presente y las definió como “son la base fundamental del taller, el apoyo y la contención”.
Inauguración con música en la sede de jubilados
Quinteros también destacó el valor de la actividad artística y su impacto en quienes la practican. “el mosaico es una pasión, y muy terapéutico porque se rompen cosas para armar una obra de arte. Es muy lindo”, expresó.
La jornada de inauguración incluyó las presentaciones del Coro Pampa Mía y del taller de canto, cuyas integrantes actuaron bajo la dirección de “Tuky” Montano.