Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

Alumnas del taller de mosaiquismo recuperaron la fuente ubicada en el patio de la sede de la Unión de Jubilados, Pensionados y Retirados Civiles de La Pampa. La obra se inauguró con música y será puesta en funcionamiento en los próximos meses.

La Unión de Jubilados, Pensionados y Retirados Civiles de La Pampa recuperó una histórica fuente de su sede, ubicada en Bolivia 655. El espacio, que estaba abandonado, fue restaurado con mosaicos y volverá a funcionar en los próximos meses.

El trabajo estuvo a cargo de las mujeres que participan del taller de mosaiquismo coordinado por la profesora Mónica Quinteros. En años anteriores, el grupo había realizado murales; esta vez, el proyecto final del año fue renovar la fuente del patio.

Un proyecto de mosaiquismo para recuperar la fuente

Quinteros contó que comenzaron a trabajar en agosto y que intensificaron las tareas durante las últimas semanas. “La fuente estaba totalmente obsoleta, abandonada y queríamos que quede estéticamente linda”, explicó.

En el taller participan 14 alumnas, cinco de ellas desde sus comienzos. Durante la inauguración, la profesora les entregó un presente y las definió como “son la base fundamental del taller, el apoyo y la contención”.

Inauguración con música en la sede de jubilados

Quinteros también destacó el valor de la actividad artística y su impacto en quienes la practican. “el mosaico es una pasión, y muy terapéutico porque se rompen cosas para armar una obra de arte. Es muy lindo”, expresó.

La jornada de inauguración incluyó las presentaciones del Coro Pampa Mía y del taller de canto, cuyas integrantes actuaron bajo la dirección de “Tuky” Montano.