Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El siniestro ocurrió cerca de las 7 en la esquina de las calles 14 y 7. El conductor llevaba puesto el cinturón y no necesitó ser trasladado a un centro asistencial.

Un joven sufrió heridas leves luego de que el Renault Sandero que conducía chocara contra un árbol en la intersección de las calles 14 y 7 de General Pico. El siniestro vial fue reportado alrededor de las 7 de la mañana y causó importantes daños materiales en el vehículo.

El choque ocurrió en una esquina de General Pico

Por causas que se intentan establecer, el automóvil impactó con su parte delantera derecha contra un árbol ubicado sobre la vereda. La colisión afectó el guardabarros, el capó, la óptica y el tren delantero de ese lateral. También se rompió el espejo retrovisor derecho.

El conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad

Al momento del choque, el joven tenía colocado el cinturón de seguridad. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas acudió al lugar y el personal examinó al conductor; tras la evaluación, determinó que no era necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Efectivos policiales trabajaron en el sector para resguardar la zona y realizar las actuaciones correspondientes.