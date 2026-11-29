La presentación del libro de fotografías y textos Caldenal, un bosque ignorado, reunió al público en la Casa del Bicentenario. La actividad formó parte del programa Camino a los 10 Años, dedicado al escritor y referente cultural Guillermo J. Herzel.

Con una sala llena en la Casa del Bicentenario de Guatraché, el fotógrafo Gerardo Salonia presentó su segundo libro de imágenes y textos, Caldenal, un bosque ignorado. El encuentro se realizó durante la Fiesta de la Tierra del Caldén y en el marco de las actividades que recuerdan a Guillermo J. Herzel, escritor y referente cultural de la localidad.

La jornada integra el programa Camino a los 10 Años, que reúne propuestas en homenaje a Herzel y a diez años de su fallecimiento, que se cumplirán en junio del año próximo. La Casa del Bicentenario donde se hizo la presentación lleva el nombre del escritor.

Un libro sobre el caldenal y las memorias locales

Guillermo “Pampa” Herzel, hijo del escritor, explicó que Salonia, además de fotógrafo del caldenal, preside la Biblioteca del Caldenal, una organización sin fines de lucro presentada recientemente en las Jornadas de Patrimonio Cultural de La Pampa. La iniciativa tiene como referentes pampeanos a Herzel, por Guatraché, y a Aníbal Prina, por Santa Rosa, y también abarca el sur de San Luis, el sur de Córdoba y el sudoeste bonaerense.

“Es una biblioteca que presentamos recientemente en las Jornadas de Patrimonio Cultural de la Pampa, y que como referentes pampeanos estoy yo por Guatraché y Aníbal Prina por Santa Rosa, pero que también tiene territorialidad en el sur de San Luis, en el sur de Córdoba y en el Sudoeste bonaerense”, detalló Herzel.

El proyecto Camino a los 10 Años se lleva adelante junto con las bibliotecas integradas de Guatraché y la biblioteca del Instituto Juan Bautista Alberdi, que forma parte de esa red. También participa el municipio y se busca sumar a la Asociación Pampeana de Escritores y a Cultura de la Provincia.

La presentación de Caldenal convocó a vecinos y fotógrafos

La actividad, que también había sido presentada en las Jornadas de Patrimonio Cultural, convocó a numerosos asistentes. Salonia dialogó con el público y planteó inquietudes sobre las amenazas que afectan a los bosques nativos y, en particular, al caldenal.

El libro reúne imágenes del monte de Guatraché. Herzel acompañó al fotógrafo por distintos sectores de la zona, entre ellos el perímetro de la laguna y el arroyo Guatraché, que desemboca en el extremo norte de ese espejo de agua, además del paraje San Sixto. Allí vivió y enseñó Walter Casenave, en años en que también había una importante población de hacheros.

Durante esos recorridos, Salonia registró historias locales. Según Herzel, uno de los objetivos de la Biblioteca del Caldenal es vincular los libros con el territorio mediante las memorias colectivas. En esa línea, buscan conversar con Sergio De Matteo para impulsar un trabajo con bibliotecas pampeanas que recupere la memoria ambiental, histórica y cultural relacionada con el caldenal.

Escuelas y muestra fotográfica en la Fiesta del Caldén

La presentación estuvo acompañada por una exposición de Los Lonkos, grupo de fotógrafos de naturaleza que trabaja junto con el programa Camino a los 10 Años. En redes sociales, el proyecto comparte una serie de publicaciones con obras inéditas ilustradas con fotografías del colectivo.

También participaron escuelas primarias de Guatraché. Chicos y chicas trabajaron a partir del libro Historias en bicicleta, de Guillermo Herzel, y recrearon sus relatos desde experiencias propias. Los trabajos se expusieron en la Casa del Bicentenario.

Cómo nació la pasión de Gerardo Salonia por el caldén

Herzel relató que Salonia fue docente de Química en la Universidad de Buenos Aires y fotógrafo profesional, con trabajos vinculados principalmente a catálogos de arte. Su interés por el caldenal comenzó a partir de unas imágenes tomadas por un colega en la estancia La Holanda, convocado por la familia Ortiz Echagüe para fotografiar una obra y preparar un catálogo.

El colega le entregó las fotografías del monte y del entorno de la estancia para que eligiera las mejores. Salonia quedó fascinado con esas imágenes y recordó que, cuando viajaba a Alvear, en el sur de Mendoza, donde vivían sus abuelos, preguntaba por el monte que veía desde el auto. Allí le explicaban que no era de algarrobo, sino de caldén, y comenzó a investigar sobre ese árbol.

Después de la muerte de su colega, Salonia volvió a la estancia para completar aquel trabajo e identificar los caldenes que había fotografiado. De esa experiencia nació su primera publicación, Imágenes del caldenal, dedicada a la memoria de su amigo y compañero de oficio.