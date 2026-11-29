El intendente de Santa Rosa anunció que competirá por la gobernación de La Pampa en las elecciones generales del año próximo. Aseguró que lo hará dentro del peronismo y que está dispuesto a participar de una interna.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, confirmó que será candidato a gobernador de La Pampa en las elecciones generales del año próximo. El jefe comunal afirmó que tomó la decisión después de madurarla y que competirá dentro del peronismo.

“Tomé una decisión, madurada con el tiempo. Y la quiero decir acá, que es un programa que quiero mucho. En las elecciones generales del año que viene voy a ser candidato a gobernador de la Provincia de La Pampa”, anunció.

Di Nápoli buscará la candidatura a gobernador por el peronismo

El intendente sostuvo que su postulación responde al “convencimiento de que hay muchas cosas por defender”. En ese sentido, destacó los estándares de vida de la provincia y su calidad en áreas como salud, seguridad y desarrollo humano.

“Es una provincia que tiene mucho por mostrar, pero también estamos convencidos de que está para más”, expresó. Además, remarcó que la candidatura “es una decisión tomada” y que la impulsará “con el peronismo”. “Estoy dispuesto a ir a una interna”, aseguró.

El intendente quiere conversar con Sergio Ziliotto

Di Nápoli manifestó su intención de hablar con el presidente del Partido Justicialista, Sergio Ziliotto. “Imagino que después de este anuncio va a suceder esa conversación”, señaló, y consideró que “es el momento para anunciar la candidatura a gobernador”.

El jefe comunal afirmó que seguirá al frente de la intendencia mientras comienza una nueva etapa política. “Tengo la enorme satisfacción de ser intendente, que los santarroseños me hayan puesto en ese lugar para mí es maravilloso. Voy a seguir trabajando. Hoy empieza una nueva etapa. Creo que hay mucho para defender de lo que La Pampa es, pero también hay que tener espíritu critico para mejorar cosas que se pueden mejorar”, analizó.

La experiencia municipal y el proyecto provincial

El intendente dijo que coincide con la idea de Ziliotto de que el próximo gobernador debería ser un intendente, por la experiencia de gestión que ofrece ese cargo. “Yo comparto. Estos siete años en la intendencia da una valoración especial, uno aprende que es con todos, que tiene que gobernar para todos, para el que te votó, para el que no te votó, para el que te critica, para el que tiene más, para el que tiene menos”, manifestó.

Di Nápoli confirmó que asistirá al acto de entrega de viviendas previsto para este lunes en un barrio histórico de Santa Rosa. Sin embargo, aclaró que no considera que esa actividad institucional sea el momento para conversar sobre política con el gobernador. “Separemos lo institucional de lo político. En lo político yo le hablo al presidente del partido. Tenemos muchas charlas pendientes. Mañana nos encontraremos con el gobernador en un acto institucional que es de los más lindos. Mañana no va a ser el momento de hablar”, sostuvo.

El armado electoral y la identidad justicialista

El intendente también reconoció que mantiene conversaciones con otros dirigentes, aunque consideró que los nombres no son prioritarios en esta etapa. “Hablo con todos. El armado electoral específico me parece lo menos importante ahora. Hay que armar un proyecto de provincia que nos incluya a todos, con los principios rectores del peronismo que son los que nos guían”, afirmó.

“Mi partido es el Justicialista”, dijo. Sobre la creación de Fuerza Pampa, recordó: “Cuando se creo Fuerza Pampa lo dije. Cuando Manu (Feito) y un grupo de compañeros grande decidieron que ese no era el camino para muchos de ellos, yo dije que voy a seguir batallando y discutiendo. Los respeto, muchos de ellos son funcionarios míos”, señaló.