Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 2:36 p. m. · 1 min de lectura

La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa ratificó la sanción y las costas judiciales. El fallo señaló que el banco debía detectar los movimientos sospechosos y proteger las cuentas de sus clientes.

La Justicia confirmó una multa de 4 millones de pesos al Banco de La Pampa por no prevenir una estafa virtual

Una clienta fue víctima de un engaño telefónico que derivó en nueve transferencias fraudulentas. La Justicia determinó que la entidad bancaria debió detectar los movimientos sospechosos y garantizar la seguridad de las cuentas de sus clientes.

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Santa Rosa ratificó la sanción económica impuesta al Banco de La Pampa por incumplir sus obligaciones en materia de seguridad bancaria.

La jueza Carina Ganuza desestimó la apelación presentada por la entidad contra la multa aplicada por Defensa del Consumidor el 19 de marzo de 2026 y también le impuso las costas judiciales.

Una falsa promoción de Netflix

El expediente comenzó en julio de 2024, cuando Hilda Viviana Pera denunció haber sido engañada por una persona que se hizo pasar por representante de Netflix y le ofreció un supuesto descuento en el servicio.

Tras seguir las indicaciones del estafador, la mujer descubrió que habían realizado nueve transferencias fraudulentas desde las cuentas vinculadas de ella y su esposo.

El banco intentó responsabilizar a la clienta

La entidad sostuvo que las operaciones se efectuaron utilizando credenciales válidas y argumentó que la entrega de información confidencial por parte de la mujer había sido determinante para concretar el fraude.

Sin embargo, la magistrada rechazó ese planteo y consideró que los mecanismos de seguridad implementados por el banco resultaron insuficientes.

El fallo reafirma que las entidades financieras tienen la responsabilidad de implementar controles capaces de identificar operaciones sospechosas y prevenir perjuicios económicos a sus usuarios, incluso cuando estos hayan sido inducidos mediante engaños a proporcionar sus datos personales. El Diario de la Pampa +1