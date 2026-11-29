La Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la sanción impuesta al Banco de La Pampa y a Mercado Libre por una estafa telefónica. El juez consideró que la conducta del denunciante fue determinante y ordenó reintegrar el dinero abonado.

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería anuló una multa de 1.800.000 pesos que la Dirección General de Defensa del Consumidor había impuesto en forma solidaria al Banco de La Pampa y a Mercado Libre. El juez Guillermo Samuel Salas resolvió que la sanción «no está justificada» y ordenó devolver el dinero pagado.

Para el magistrado, el denunciante siguió voluntariamente las instrucciones de una persona que se hizo pasar por agente de seguridad. Consideró que su «culpa grave» interrumpió el vínculo entre el daño sufrido y la conducta de las empresas.

La estafa telefónica denunciada en Santa Rosa

El caso comenzó en octubre de 2025, cuando un vecino de Santa Rosa denunció haber sido víctima de una estafa telefónica. Según relató, una persona que dijo ser agente de seguridad de Mercado Pago lo guió para transferir casi un millón de pesos desde su cuenta del Banco de La Pampa hacia una cuenta de otro banco, a nombre de un desconocido.

Además, se movieron 560.303 pesos desde su cuenta vinculada a Mercado Pago y se solicitaron dos créditos a su nombre. La Dirección de Defensa del Consumidor imputó a ambas empresas presuntos incumplimientos de la Ley de Defensa del Consumidor, entre ellos fallas en los deberes de información, seguridad y trato digno. En mayo de 2026 les aplicó la multa, que fue apelada por las dos compañías.

Los argumentos del juez para anular la multa

Salas sostuvo que el denunciante, «personal y voluntariamente», siguió los pasos indicados por un tercero durante una llamada. A su entender, debió resultarle sospechoso transferir dinero propio a una cuenta desconocida para comprar un televisor. «Es difícil imaginar mecanismos eficaces» de prevención de fraudes, escribió, si quien busca proteger su dinero no toma precauciones mínimas.

El juez también remarcó que no hubo una vulneración de los sistemas ni una suplantación de identidad. Según el descargo del banco, el cliente había atravesado poco antes un episodio similar y la entidad respondió con recomendaciones, bloqueos y avisos. Salas se refirió a un «reincidente descuido» y afirmó que el denunciante volvió a «tropezar con la misma piedra».

Responsabilidad de bancos y billeteras virtuales

La sentencia reconoce que la Ley de Defensa del Consumidor protege a las personas en situación de vulnerabilidad, pero sostiene que no fue concebida para amparar conductas de descuido o torpeza grave. Con apoyo en doctrina jurídica, el fallo señala que la responsabilidad de bancos y billeteras virtuales ante fraudes digitales «no es absoluta ni automática» y que la culpa grave de la víctima puede eximirlos.

El magistrado cuestionó además que la autoridad de aplicación no explicara cómo había comprobado la relación entre la conducta de las empresas y el perjuicio. También observó que la multa no implicó una devolución de dinero para el denunciante, ya que los fondos fueron a las arcas del Estado, y que se desaprovechó una propuesta conciliatoria de Mercado Libre.

Pese a esas objeciones, Salas destacó que el trámite administrativo estuvo «prolijamente confeccionado» y que la respuesta fue rápida. La resolución anuló la sanción y dispuso el reintegro del importe abonado.