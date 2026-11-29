Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 1:49 p. m. · 2 min de lectura

El intendente de Santa Rosa expresó su intención de representar al peronismo y participar de una interna. El anuncio se conoció dos días después de que Sergio Ziliotto dijera que las candidaturas aún no estaban definidas.

Luciano Di Nápoli anunció que será candidato a gobernador de La Pampa en 2027

El intendente de Santa Rosa confirmó sus aspiraciones electorales y aseguró que está dispuesto a competir en una interna del peronismo pampeano. El anuncio llegó apenas dos días después de que Sergio Ziliotto señalara que todavía no estaban definidas las candidaturas.

El intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, confirmó este domingo 29 de noviembre que buscará convertirse en el próximo gobernador de La Pampa en las elecciones de 2027.

El jefe comunal realizó el anuncio durante una entrevista en el programa radial La Pampa Va y posteriormente difundió su decisión a través de las redes sociales.

“Voy a ser candidato a gobernador”, afirmó Di Nápoli, quien aseguró que se trata de una determinación que viene analizando desde hace tiempo.

Dispuesto a competir en una interna

En declaraciones a la prensa provincial, el intendente manifestó su intención de representar al peronismo y expresó su predisposición a participar de una elección interna. También señaló que espera mantener una conversación con el gobernador y presidente del Partido Justicialista provincial, Sergio Ziliotto.

Bajo la consigna “La Pampa está para más”, reivindicó sus siete años de gestión municipal y destacó las políticas provinciales en materia de salud, educación, seguridad y desarrollo humano.

Asimismo, planteó la necesidad de preservar los logros alcanzados, revisar los errores y construir una propuesta colectiva para conducir la provincia.

El escenario político pampeano comienza a definirse

El anuncio se produjo apenas 48 horas después de que Ziliotto, durante su visita a General Pico, manifestara que las candidaturas aún no estaban resueltas y solicitara priorizar la gestión.

También coincide con la conformación del frente opositor integrado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, Comunidad Organizada, el MID y el Movimiento Federalista Pampeano.

Con Di Nápoli públicamente lanzado a la carrera por la Gobernación, queda abierto el interrogante sobre si el Partido Justicialista logrará una candidatura de consenso o deberá recurrir a una interna para definir quién representará al oficialismo pampeano en las elecciones de 2027.