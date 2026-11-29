Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

La motocicleta de 110 centímetros cúbicos había sido sustraída de una vivienda durante la madrugada. Un menor intentó escapar de un control, chocó contra una camioneta y huyó a pie.

Personal de la Comisaría Seccional Séptima recuperó en Santa Rosa una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y un casco que habían sido robados durante la madrugada. El vehículo estaba en el garaje de una vivienda ubicada cerca de las calles E. Schmidt y Calegaris, sin medidas de seguridad y con la llave colocada.

Alrededor de las 9 de la mañana de este viernes, efectivos que realizaban tareas de prevención vieron la moto en circulación, conducida por un menor de edad. Cuando le dieron la voz de alto, el conductor ignoró la orden e intentó evadir el control policial.

El conductor chocó contra una camioneta y escapó a pie

Durante la fuga, el motociclista colisionó contra la parte frontal de una camioneta que estaba en la zona. Después del impacto, abandonó el rodado y escapó a pie.

A partir de las averiguaciones, los policías identificaron un domicilio que estaría vinculado con el hecho. La propietaria entregó voluntariamente las piezas plásticas de la moto, conocidas como cachas, y manifestó que el sospechoso había estado desarmando el vehículo allí mientras ella estaba ausente.

Restituyeron la moto y notificaron al menor

La motocicleta y las autopartes secuestradas fueron reconocidas y restituidas a su propietario en calidad de depósito judicial. Además, se iniciaron actuaciones de oficio por presunto hurto y una causa paralela por los daños materiales ocasionados a la camioneta.

Con intervención de la fiscalía correspondiente, se dispuso la notificación legal del menor involucrado en el episodio.