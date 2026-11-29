Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa reconoció el derecho del hijo del empleado a cobrar salarios pendientes, vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional. El municipio no acreditó el pago de una liquidación bruta de 1.684.772,61 pesos.

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa condenó a la Municipalidad de La Adela a pagar los haberes pendientes y la liquidación final de Juan Gonzalo Cabrapan, un trabajador que falleció en diciembre de 2024 tras pasar una década bajo sucesivos contratos a plazo fijo.

La Sala C del máximo tribunal provincial, integrada por José Sappa y Eduardo Fernández Mendía, hizo lugar parcialmente a la demanda de Carolina Anabela Lastra, quien actuó en representación de su hijo adolescente, único heredero de Cabrapan. La sentencia fue dictada el 20 de noviembre.

Qué conceptos deberá pagar la Municipalidad de La Adela

El fallo rechazó el pedido de indemnización por muerte, pero reconoció el derecho a cobrar salarios adeudados, vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional. La comuna había liquidado esos conceptos por un monto bruto de 1.684.772,61 pesos, aunque no presentó constancias que demostraran que lo había pagado.

La liquidación definitiva deberá ser realizada por un perito contador y se le sumarán los intereses correspondientes. El tribunal también objetó un descuento de 512.579,69 pesos registrado en el último recibo como adelanto, ya que el municipio no aportó comprobantes de que ese dinero hubiera sido entregado al trabajador.

Una década de contratos a plazo fijo en La Adela

Cabrapan ingresó a la Municipalidad el 1 de noviembre de 2014 y realizaba tareas de limpieza de calles y conservación de espacios públicos. Su relación laboral se mantuvo durante diez años mediante renovaciones sucesivas. Murió el 21 de diciembre de 2024, diez días antes del vencimiento de su último contrato.

Los jueces señalaron que la modalidad de contratación se apartó de lo establecido por la Ley 643, que regula el empleo público provincial y fue invocada por ambas partes. La norma prevé contratos a plazo determinado solo para tareas que, por su naturaleza o carácter transitorio, no requieran incorporar personal permanente.

En este caso, Cabrapan cumplía funciones habituales de servicios y mantenimiento. Además, la propia Municipalidad justificó las renovaciones por la necesidad de contar con su idoneidad, y no por el carácter transitorio de las tareas.

Por qué se rechazó la indemnización por fallecimiento

Pese a reconocer la irregularidad en la contratación, el STJ consideró que no correspondía otorgar una indemnización por muerte. Según el tribunal, la legislación reserva esa prestación a los derechohabientes de agentes de planta permanente.

Los magistrados distinguieron el caso de aquellos en los que la administración pública pone fin unilateralmente a una relación contractual prolongada y frustra la expectativa de continuidad laboral. En esta oportunidad, indicaron, el vínculo terminó por la muerte del trabajador, un hecho ajeno a la voluntad del municipio.

De todos modos, el tribunal exhortó a la Municipalidad de La Adela a adecuar sus prácticas de contratación a la legislación vigente y dejó abierta la posibilidad de iniciar otras acciones judiciales que no fueron incluidas en esta demanda.

Intereses desde el reclamo administrativo

El fallo también cuestionó que la comuna no respondiera al reclamo administrativo presentado el 5 de febrero de 2025. La madre del adolescente esperó el vencimiento de los plazos legales, presentó un pronto despacho y finalmente acudió a la Justicia para obtener el reconocimiento de los haberes adeudados.

El incumplimiento del deber de resolver no puede operar en favor de la Administración mediante la reducción de los intereses a su cargo.

Por ese motivo, los intereses deberán calcularse desde la presentación del reclamo administrativo y hasta que se concrete el pago.