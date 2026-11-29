Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La Justicia confirmó la sanción aplicada por Defensa del Consumidor tras una estafa virtual que derivó en nueve transferencias desde las cuentas de una clienta y su marido. El tribunal consideró que el banco no detectó operaciones ajenas al comportamiento habitual de la usuaria.

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó una multa de cuatro millones de pesos al Banco de La Pampa por incumplir sus obligaciones de seguridad y protección al consumidor en un caso de estafa virtual.

La jueza de Cámara Carina Ganuza rechazó la apelación de la entidad contra la sanción impuesta por la Dirección General de Defensa del Consumidor provincial el 19 de marzo de este año. Además, dispuso que el banco pague las costas judiciales.

La magistrada sostuvo que la entrega de claves bancarias por parte de la clienta, luego de ser engañada, no liberaba a la entidad de responsabilidad. Según evaluó, el banco debió advertir una serie de operaciones que no coincidían con la actividad habitual de la usuaria.

Cómo se concretó la estafa virtual

El expediente se inició con una denuncia que Hilda Viviana Pera presentó el 19 de julio de 2024 ante Defensa del Consumidor. La mujer contó que recibió una llamada de una persona que dijo representar a Netflix y le ofreció un descuento para contratar el servicio.

Para acceder al supuesto beneficio, le indicaron que ingresara a su cuenta de home banking y colocara el celular frente al televisor, mientras la plataforma estaba conectada. Después de seguir esas instrucciones, advirtió que había sido víctima de una estafa.

Desde su cuenta y la de su marido, que estaban vinculadas, se habían realizado nueve transferencias bancarias. Tras la denuncia, Defensa del Consumidor abrió un procedimiento administrativo y sancionó al Banco de La Pampa por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

Los argumentos del Banco de La Pampa y la decisión judicial

La entidad pagó la multa, como exige el procedimiento para poder recurrir la sanción, y luego presentó una apelación. En su defensa, afirmó que informa a sus clientes sobre las medidas de seguridad y la prohibición de compartir claves, contraseñas y tokens con terceros.

El banco sostuvo que la conducta de la denunciante había sido determinante para que se concretara el fraude y que, por ese motivo, debía quedar excluida su responsabilidad. También cuestionó que se le exigiera una obligación de «riesgo cero», pese a que las operaciones se habían hecho con el usuario de home banking, la clave personal y el segundo factor de autenticación, el token.

Ganuza rechazó esos planteos y recordó que las entidades financieras tienen una obligación de seguridad reforzada, tanto por las características del servicio como por la posición dominante que ocupan en la relación con sus clientes.

«El vaciamiento de la cuenta bancaria, se pudo perfeccionar porque los sistemas de protección informática contratados por el proveedor fueron ineficaces y permeables», sostuvo la magistrada.