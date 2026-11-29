Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El siniestro ocurrió cerca de las 6.20 en la zona sur de la ciudad. El test de alcoholemia al conductor dio positivo y el auto fue secuestrado.

Un conductor perdió el control de su automóvil y chocó contra el boulevard de la avenida Pedro Luro, en la zona sur de Santa Rosa. El siniestro ocurrió alrededor de las 6.20 de este domingo y el test de alcoholemia dio positivo.

De acuerdo con la información policial, el vehículo circulaba por la calle Roque Sáenz Peña en sentido noroeste a sureste. Al llegar a la intersección con la avenida Pedro Luro, el conductor perdió el control y colisionó contra el boulevard. No hubo otros vehículos ni personas involucradas.

Daños en una luminaria y asistencia médica

El impacto dañó una luminaria LED. El automóvil involucrado era un sedán Volkswagen Suran. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera y de la División Accidentología.

El conductor fue sometido a un control de alcoholemia, que arrojó un resultado por encima de “el máximo permitido”, según precisaron fuentes policiales. También acudió el Servicio de Emergencias Médicas, cuyo personal lo asistió en el lugar sin que fuera necesario trasladarlo.

El Volkswagen Suran fue llevado al corralón municipal

Tras el choque, el automóvil fue secuestrado y trasladado al corralón municipal. En paralelo, se iniciaron actuaciones judiciales por el daño ocasionado.