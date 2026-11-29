Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Un proyecto presentado por concejales del Frejupa y Juntos por el Cambio plantea sanciones económicas por incumplir la prohibición municipal. La iniciativa se tratará el próximo lunes y también prevé decomisar los artículos en casos de reincidencia en el depósito o la comercialización.

Concejales del Frejupa y Juntos por el Cambio presentaron en Catriló un proyecto para incorporar multas por el uso de pirotecnia sonora, cuya prohibición rige en la localidad. La propuesta modifica la Ordenanza 10/2026 y se tratará el próximo lunes en el Concejo Deliberante.

La iniciativa busca reforzar el cumplimiento de la normativa municipal, que adhiere a la Ley Provincial 3282. Esa legislación prohíbe la comercialización, exhibición, tenencia, manipulación, uso particular, fabricación, depósito, distribución y venta de artículos pirotécnicos sonoros.

Multas por usar pirotecnia sonora en Catriló

El proyecto establece una sanción de entre 50 y 100 unidades fijas para la primera infracción. En caso de reincidencia, la multa se duplicará y quedará comprendida entre 100 y 200 unidades fijas.

Cada unidad fija equivaldrá al precio de un litro de nafta especial. Para determinar su valor, se tomará como referencia el precio más bajo vigente en las estaciones de servicio de Catriló al momento de constatarse la infracción. Con ese cálculo, las sanciones podrían alcanzar los 360.000 pesos.

Decomiso de artículos y derecho de defensa

La propuesta contempla una medida específica para quienes reincidan en el depósito o la comercialización de los elementos prohibidos: además de la multa correspondiente, se dispondrá el decomiso de la totalidad de los artículos pirotécnicos involucrados.

Las sanciones municipales se aplicarían sin perjuicio de las previstas en la Ley Provincial 3282 y otras normas vigentes. El texto también garantiza el derecho de defensa de la persona señalada como infractora, mediante el procedimiento administrativo correspondiente.

El proyecto se debatirá en el Concejo Deliberante

Los autores solicitaron que la iniciativa se incorpore al temario de la próxima sesión ordinaria. Ante la proximidad del período extraordinario, pidieron además que el cuerpo legislativo evalúe tratarla en la sesión actual.

Si se aprueba, la modificación sumará un nuevo artículo a la Ordenanza 10/2026 y el actual artículo quinto pasará a ser el sexto. La normativa vigente busca reducir la contaminación sonora y prevenir las consecuencias de estos productos en distintos sectores de la comunidad.

Las detonaciones afectan especialmente a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y también pueden provocar efectos negativos en los animales domésticos y el ambiente.