Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

La Asociación de Docentes Universitarios afirmó que se busca reemplazar a quienes adhieren al paro de diciembre. El gremio exigió que cesen las presiones y advirtió que podría iniciar acciones administrativas y judiciales.

La Asociación de Docentes Universitarios de la UNLPam (ADU) denunció que docentes reciben presiones para integrar mesas de examen de diciembre, luego de adherir a la decisión de no tomar exámenes durante el paro convocado por Conadu Histórica.

En un comunicado titulado "El derecho al paro no se reemplaza", el gremio sostuvo que "la UNLPam está presionando a docentes para que tomen las mesas de examen y reemplazando a quienes adhieren al paro convocado por Conadu Histórica".

El reclamo de ADU por las mesas de examen

La asociación remarcó que "adherir al paro es un derecho constitucional". Además, informó que notificó formalmente sobre la situación a los Decanatos y a las Secretarías Académicas de todas las facultades.

"Exigimos el cese inmediato de toda presión o requerimiento a docentes; dejar sin efecto las sustituciones en tribunales examinadores; y una instrucción formal por escrito, con copia a ADU UNLPam", reclamaron.

El gremio advirtió que "de persistir estas prácticas, iniciaremos acciones administrativas y judiciales".

El paro docente y la preocupación de los estudiantes

La medida de fuerza fue definida en el plenario nacional de la federación que reúne a los gremios de docentes universitarios. El reclamo apunta a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El anuncio generó repercusiones entre estudiantes. Varios centros de estudiantes de facultades de la UNLPam expresaron que acompañan la lucha docente, no docente y de toda la comunidad universitaria, pero manifestaron su "profunda preocupación" por la suspensión de las mesas de examen de diciembre.

En ese sentido, señalaron que "los únicos y más perjudicados con esta medida somos los estudiantes". También advirtieron que la suspensión podría agravar la expulsión estudiantil, en un contexto en el que la situación económica ya dificulta la permanencia en la universidad.