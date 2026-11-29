Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

La Provincia ejecuta tres pozos en la zona de médanos como primera etapa de un proyecto que prevé seis. El nuevo sistema troncal tendrá una capacidad estimada de 400 metros cúbicos por hora.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, mediante la Administración Provincial del Agua (APA), avanza con tres nuevas perforaciones en General Acha para aumentar la captación y el suministro de agua potable. La iniciativa se lleva adelante junto con el Municipio y la Cooperativa de Servicios Públicos local (COSEGA).

Los trabajos corresponden a la primera etapa de un proyecto integral que contempla seis pozos. Las perforaciones se realizan en la zona de médanos y permitirán desarrollar un nuevo sistema troncal de abastecimiento.

Un sistema de agua potable con capacidad para 400 metros cúbicos por hora

La infraestructura proyectada tendrá una capacidad estimada de 400 metros cúbicos por hora, equivalentes a 400.000 litros. El objetivo es atender la demanda actual y acompañar el crecimiento demográfico de la ciudad, especialmente durante las épocas de mayor consumo.

El presidente de COSEGA, Nazareno Venezuela, destacó la obra y el trabajo conjunto entre la Provincia, el Municipio y la cooperativa. "Estamos concretando una obra ansiada para cubrir la demanda de la población, ya que el troncal actual nos quedó chico", señaló.