Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El hombre, de 44 años, está acusado de liderar una organización vinculada a dos violentos robos en Intendente Alvear. En los allanamientos en Bernal y Avellaneda secuestraron armas, teléfonos y elementos policiales.

Una investigación de la Policía de La Pampa terminó con la detención en la provincia de Buenos Aires de un hombre de 44 años, señalado como presunto líder de una organización delictiva vinculada a dos violentos robos cometidos en Intendente Alvear.

El primero ocurrió en 2023, cuando cuatro personas encapuchadas y armadas irrumpieron de madrugada en la casa de una pareja. Sus integrantes amenazaron, golpearon y maniataron a las víctimas para robarles dinero y joyas.

Dos robos violentos investigados en Intendente Alvear

El segundo hecho se registró en agosto de 2026, con una modalidad similar. Cuatro personas entraron en la vivienda de un productor agropecuario, redujeron al propietario y a un empleado y se llevaron dinero en efectivo y efectos personales.

Después del asalto, los sospechosos escaparon en un vehículo que fue abandonado e incendiado en una zona rural de Intendente Alvear. La investigación estableció que el auto había sido robado a mano armada un mes antes en José Mármol, provincia de Buenos Aires.

“A partir del análisis de registros fílmicos, información de antenas de telefonía celular y diversas diligencias investigativas, la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II, en coordinación con el fiscal Damián Campos, de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial, logró identificar a dos presuntos integrantes de la organización delictiva”, informaron desde la Policía pampeana.

Allanamientos en Bernal y Avellaneda

A principios de noviembre, una comisión policial de La Pampa viajó a territorio bonaerense para avanzar con la pesquisa y ubicar los domicilios de los sospechosos. Se realizaron tres allanamientos simultáneos en Bernal y Avellaneda, mediante un exhorto de la jueza de Control Jimena Cardozo.

Los operativos contaron con la colaboración de las Delegaciones Departamentales de Investigaciones de Avellaneda y Quilmes y el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental. En uno de ellos fue detenido el hombre de 44 años. Además, se secuestraron prendas que coincidirían con las registradas por cámaras de seguridad, capuchas, guantes, una barreta, precintos, gorras, celulares y una escopeta.

Investigan si la banda se hacía pasar por policías

En un cuarto allanamiento, realizado cerca del lugar de la detención, los investigadores incautaron chalecos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, equipos portátiles de comunicación, teléfonos celulares y armas de fuego.

Los elementos secuestrados permitieron establecer que la organización también habría actuado en territorio bonaerense haciéndose pasar por policías. Por ese motivo, se abrieron nuevas líneas de investigación para determinar si sus integrantes estuvieron involucrados en otros delitos.

La comisión pampeana, a cargo del comisario inspector Esteban Martín Giménez, continúa con las diligencias judiciales y las tareas para establecer la participación de los demás integrantes de la organización.

“El procedimiento constituye un importante avance en el esclarecimiento de los hechos y es resultado de un sostenido trabajo de investigación criminal, coordinación judicial y cooperación interjurisdiccional entre las fuerzas policiales de ambas provincias”, señalaron desde la fuerza de seguridad.