Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El Concejo aprobó un aumento del 30 por ciento en las tasas para enero y nuevas subas trimestrales. Durante el debate, Martín Araya cuestionó la gestión de la coparticipación y respondió a una chicana de la concejala oficialista María Romero.

El debate por la Ordenanza Tarifaria 2027 en Eduardo Castex terminó en un cruce entre la concejala oficialista María Romero, de Juntos por el Cambio, y el edil Martín Araya, del FreJuPa. La norma establece un aumento del 30 por ciento en las tasas municipales desde enero y habilita nuevas subas trimestrales.

Romero defendió la iniciativa y sostuvo que el municipio está en el camino correcto porque alcanzó tres puntos en el índice de coparticipación. Araya respondió que la intendenta Mónica Curutchet recibió un índice de 3,6 puntos, que luego cayó a 2,4, y que la recuperación reciente no alcanzó el nivel inicial.

Aumento de tasas y debate por la coparticipación en Eduardo Castex

La discusión también puso el foco en el impacto de la política tarifaria municipal. En el último trimestre del año, las tasas aumentaron más del 14 por ciento. En la sesión ordinaria del jueves, la mayoría de Juntos por el Cambio aprobó otro incremento del 30 por ciento para enero, además de ajustes trimestrales posteriores.

Araya cuestionó que esos aumentos queden en manos del Departamento Ejecutivo Municipal, ya que la ordenanza no define de antemano su magnitud. Por ese motivo, planteó que resulta difícil establecer cuál será el impacto final en los bolsillos de los contribuyentes. La norma fue sancionada con los dos tercios necesarios.

El concejal también vinculó la mejora del índice de coparticipación con los sucesivos aumentos de tasas, el cobro a frentistas por obras ejecutadas y financiadas por el Gobierno provincial y trabajos subsidiados directamente por la Administración Provincial del Agua.

El cruce entre María Romero y Martín Araya

Romero afirmó que el bloque de Juntos por el Cambio acompañaría la ordenanza por considerarla “responsable y equilibrada” para el municipio, los vecinos y los comerciantes. Luego señaló: “Los hechos demuestran que estamos en el mejor camino, porque alcanzar 3 puntos en la coparticipación, así lo demuestran”.

Araya respondió que, para analizar la evolución del índice, era necesario observar el período completo. “La coparticipación esta intrínsicamente relacionada con la Ordenanza Tarifaria, pero no me referiré a la foto que muestra Romero, sino que analizaré la película de la coparticipación de Castex”, planteó.

El edil recordó que Curutchet asumió en 2019 y recibió una coparticipación de 3,6 puntos. Según sostuvo, durante los primeros cuatro años de gestión el índice bajó a 2,4 por ciento. “En los primeros cuatro años derrumbo la coparticipación a 2,4 %, el record histórico porque ningún gobierno derrumbó tanto la coparticipación en Eduardo Castex como lo hizo la gestión de Mónica Curutchet”, expresó.

Araya cuestionó los tarifazos y el superávit municipal

El concejal señaló que en los últimos tres años el índice subió de 2,4 a tres puntos, aunque todavía permanece 0,6 puntos por debajo del nivel que, según indicó, recibió la actual gestión. “Festejar este índice de Coparticipación me parece un poco exagerado”, afirmó.

Además, atribuyó la suba a los aumentos de las tasas municipales y sostuvo que esos incrementos impactan en los contribuyentes. Recordó que en 2024 se aplicó una suba del 350 por ciento y que los subsidios establecidos entonces se están retirando gradualmente, lo que, según planteó, genera aumentos superiores a los previstos en las normas aprobadas por el Concejo Deliberante.

“Se logró subir la coparticipación con un mecanismo muy particular. En 2024 se utilizo la tarifaria como herramienta para aprobar una suma sumamente exagerada para aumentar las tasas municipales a los vecinos. Esto les permitió incluso en el ejercicio anterior tener un superávit de $ 1.200 millones, y en 7 años arreglaron los semáforos de la esquina del Hospital que les salió $ 11 millones”, concluyó Araya.