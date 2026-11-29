Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El Instituto José Ingenieros y la Municipalidad habilitaron una Biblioteca al paso en la plaza Alejo Griot. Los vecinos pueden retirar, intercambiar, devolver o donar libros.

La Biblioteca al paso ya funciona en la plaza Alejo Griot de Jacinto Arauz. El espacio fue inaugurado por el Instituto José Ingenieros y la Municipalidad local para promover la lectura y facilitar la circulación de libros entre vecinos, estudiantes y visitantes.

La propuesta permite retirar, intercambiar, devolver o donar ejemplares sin trámites. La estructura fue diseñada como una biblioteca comunitaria y busca acercar los libros a la vida cotidiana, además de generar nuevos espacios de encuentro alrededor de la lectura.

El Instituto José Ingenieros cuidará la biblioteca

El colegio, ubicado cerca de la plaza, asumió la responsabilidad de gestionar, mantener y cuidar el espacio. También prevé organizar actividades educativas y culturales para sostener el proyecto e involucrar a estudiantes, docentes, familias y vecinos.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, promover valores como la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado de los bienes comunes, y estimular la participación estudiantil en propuestas culturales y comunitarias.

Una propuesta para compartir libros en Jacinto Arauz

Durante el acto de inauguración, el director del Instituto, Alfredo Gonnet Bertinat, explicó el propósito de la iniciativa y recordó cómo surgió la idea de instalar una biblioteca en la plaza.

“Cuando pensamos la Biblioteca al paso, pensamos en algo simple pero profundo: acercar los libros a la vida cotidiana, sin barreras ni trámites, para que cualquier vecino o estudiante pueda tomar una historia, devolverla, intercambiarla o sumar un libro propio”

Gonnet Bertinat señaló que el proyecto se suma a las acciones del Plan de Alfabetización y el Plan Lector, impulsados por el Ministerio de Educación provincial. Además, reafirmó el compromiso del Instituto con el cuidado y mantenimiento de la biblioteca y con la organización de futuras actividades.

El director remarcó que, desde su inauguración, el espacio pertenece a toda la comunidad. “Que este sea un lugar vivo, abierto y siempre lleno de historias”, expresó al concluir su mensaje.