Alrededor de 150 personas participaron de una cena para recordar el título que el club obtuvo tras vencer a All Boys en las finales de la Liga Cultural. La noche reunió a los campeones, sus familias y distintas generaciones de la institución.

El Club General Belgrano reunió el viernes por la noche a alrededor de 150 personas para conmemorar los 50 años de una de las consagraciones más importantes de su historia deportiva. Campeones de 1976, familiares, simpatizantes, exjugadores, entrenadores y dirigentes compartieron una cena marcada por la emoción, los recuerdos y la identidad tricolor.

El homenaje tuvo como protagonistas a los integrantes del equipo dirigido por Nelson Festa, que puso fin al prolongado predominio de All Boys en el fútbol de la Liga Cultural. Belgrano ganó los dos partidos decisivos: se impuso 2 a 0 en la cancha auriazul y luego venció 3 a 2 en la revancha disputada en Villa Alonso. Así, el club volvió a ser campeón después de 23 años.

El título de Belgrano que terminó con la hegemonía de All Boys

La ceremonia fue conducida por Juan Carlos Carassay y estuvo atravesada por los recuerdos de aquella campaña y los homenajes a quienes ya no están. Fueron evocados especialmente Orfel Blanc, Hugo Pérez, Luis Moreno y Raúl Mansilla, además de Festa, quien falleció años atrás en México.

El entrenador fue reconocido por haber formado aquel equipo juvenil que cambió la historia futbolística de la institución. La noche también incluyó distinciones para protagonistas de distintas etapas de la vida de Belgrano y reunió a representantes de varias generaciones.

La camaradería y el reencuentro fueron el eje de una celebración que fue más allá de la evocación de un resultado deportivo: el aniversario permitió renovar los lazos entre quienes construyeron la historia del club y quienes hoy forman parte de él.

La historia y la identidad tricolor, presentes en el encuentro

El actual presidente de General Belgrano, Mariano Iturri, destacó el valor de la convocatoria y la importancia de sostener el vínculo entre las distintas generaciones de la institución. “El club es una comunidad y tanto este evento como estos jugadores y la familia forman parte de la historia del club, pero también del presente de nuestra institución. Estoy emocionado”, expresó.

El dirigente sostuvo que estos encuentros ayudan a fortalecer la identidad del club y a mantener conectados a quienes fueron protagonistas de otras épocas con las personas que hoy transitan la institución.

“Es necesario que hagamos estas cosas. Por ahí no lo estamos haciendo en el edificio del club, pero el club está presente. Es necesaria esa conexión entre lo que fuimos y lo que somos, porque Belgrano nos une, nos ha unido en el deporte como hinchas y esto está bueno”, señaló.

Belgrano convocó a distintas generaciones para seguir creciendo

Iturri recordó que la institución tiene 107 años de historia y que, en cada etapa, distintas familias contribuyeron a su desarrollo. Entre ellas mencionó a los Rosales, los Díaz y los Mariani, como ejemplos de una continuidad que atraviesa generaciones.

También planteó la necesidad de convocar a quienes fueron parte del recorrido del club y hoy no están vinculados cotidianamente con la institución. “Es necesario convocar a toda esa gente que es parte de Belgrano por su historia, por lo que ha contribuido, pero que la necesitamos todo el tiempo y en el presente mucho más para seguir creciendo como club”, afirmó.

A 50 años de aquella conquista, los protagonistas volvieron a encontrarse. Ya no estaban las camisetas transpiradas ni la tensión de las finales, pero seguía intacto el vínculo nacido en una cancha de fútbol. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Carassay relató un gol de Belgrano, como si aquellas finales se estuvieran jugando otra vez, medio siglo después.