Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La provincia fue distinguida por su programa Después de Hora, que promueve la inclusión social juvenil a través del deporte, el arte y la cultura. La entrega se realizó en Bogotá y el jurado otorgó el reconocimiento por unanimidad.

La Pampa recibió una distinción internacional por Después de Hora, un programa provincial que busca prevenir el riesgo social juvenil mediante actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas. El reconocimiento fue otorgado en la categoría «Mejor programa de prevención del riesgo social juvenil a través de la cultura y el deporte».

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, recibió el premio en representación del gobernador Sergio Ziliotto. La ceremonia se llevó a cabo en Bogotá, Colombia.

Un premio a la inclusión social juvenil en La Pampa

La distinción destaca una política pública orientada a garantizar la igualdad de oportunidades, fortalecer los vínculos comunitarios y ampliar el acceso de jóvenes a propuestas deportivas, culturales, artísticas y recreativas.

La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social, conocida como INCLUSOCIAL, instituyó el reconocimiento para distinguir a mandatarios latinoamericanos que impulsan políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables, reducir la exclusión social y achicar las brechas socioeconómicas.

La evaluación del programa Después de Hora

En una comunicación oficial dirigida a Ziliotto, el presidente de la Fundación, Jorge Escalante Miranda, destacó la valoración alcanzada por el programa durante el proceso de evaluación y la entrevista que mantuvo con el gobernador. Esas instancias fueron consideradas por la junta directiva de la institución, que actuó como jurado y resolvió otorgar la distinción por unanimidad.

INCLUSOCIAL es una organización sin fines de lucro constituida el 10 de abril de 2003 en Barranquilla, Colombia. Desde hace más de dos décadas desarrolla acciones para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y entrega reconocimientos a gobernadores y autoridades locales que promueven la inclusión social. En su trayectoria, distinguió iniciativas de gobiernos de 16 países.

Deporte, arte y cultura para fortalecer trayectorias educativas

Creado en 2023, Después de Hora La Pampa apunta a fortalecer las trayectorias educativas y generar nuevas oportunidades de participación e integración social mediante el deporte, el arte y la cultura. El programa articula el trabajo de distintas áreas del Gobierno provincial con los gobiernos locales.

La iniciativa ofrece actividades gratuitas en establecimientos educativos fuera del horario habitual de clases, espacios comunitarios e instalaciones deportivas. Sus propuestas buscan favorecer la convivencia, construir vínculos saludables y fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad.

El programa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión de Sergio Ziliotto, que consideran la educación, la cultura y el deporte herramientas para promover la inclusión social y la ampliación de derechos.