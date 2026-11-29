Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La delegación provincial participó en la Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología, realizada en Villa Giardino, Córdoba. Cuatro proyectos pampeanos recibieron reconocimientos por sus propuestas y abordajes pedagógicos.

La provincia de La Pampa obtuvo cuatro reconocimientos en la última etapa de la Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología, que se realizó del 23 al 27 de noviembre en Villa Giardino, Córdoba. La edición reunió a delegaciones de 21 provincias y tuvo como ejes principales la ciencia y la tecnología.

La delegación pampeana estuvo integrada por docentes, estudiantes, evaluadores convocados por sus conocimientos y trayectoria, y un equipo del Ministerio de Educación a cargo de la organización y el acompañamiento pedagógico de los proyectos. En el encuentro, las propuestas de la provincia recibieron valoraciones de evaluadores de otras jurisdicciones.

Los proyectos de La Pampa en la Feria Nacional

En la categoría Ciencias, participaron dos proyectos de Santa Rosa: ¿A quién pertenece nuestro cuerpo?, del Colegio Secundario Liceo Informático, y ¿A dónde va el agua cuando llueve?, de la Escuela N° 92. También se presentó Revista Digital: La voz de los Mini Cronistas, de la Escuela N° 62 de Toay.

En Tecnología, las iniciativas representaron a distintas localidades. General Acha participó con Cuidamos nuestro Ambiente: creamos leños ecológicos, del JIN N° 11; Santa Rosa, con Pequeños navegantes de la red, de la Escuela Hogar N° 114; e Ingeniero Luiggi, con ¡Shh… movimiento en acción!, del JIN N° 15.

La lista se completó con Reciclar para crear, de la Escuela Agrotécnica de Santa Rosa; Fruti-Silvopastoril, del Centro Educativo Polivalente de 25 de Mayo; Fuerzas Lúdicas, de la Escuela 240 de Santa Rosa; y ALFI: Alzheimer Friendly Interface, del ITES de la misma ciudad.

Cuatro proyectos pampeanos recibieron reconocimientos

Los reconocimientos nacionales destacaron la relevancia de las temáticas, el interés de las propuestas pedagógicas, el abordaje del aprendizaje basado en proyectos y la vinculación con la alfabetización y la matemática.

Fueron distinguidos ¿A dónde va el agua cuando llueve?, de la Escuela N° 92 de Santa Rosa; Cuidamos nuestro Ambiente: creamos leños ecológicos, del JIN N° 11 de General Acha; Fruti-Silvopastoril, del Centro Educativo Polivalente de 25 de Mayo; y ALFI: Alzheimer Friendly Interface, del ITES de Santa Rosa.

Un recorrido que comenzó con las ferias escolares

La participación nacional cerró un recorrido iniciado con las ferias escolares durante la primera parte del año. El calendario continuó con tres ferias provinciales: dos destinadas a los niveles obligatorios, con sedes en Santa Rosa y General Pico, y un Congreso de Educación Superior realizado en agosto.

El Ministerio de Educación de La Pampa agradeció y felicitó a la delegación provincial por su dedicación y compromiso. También reconoció a los equipos de las demás provincias por valorar el trabajo pampeano y contribuir a un espacio de encuentro que visibiliza los saberes escolares, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento.