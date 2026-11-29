Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Desde el martes 1 de diciembre, la atención de Energía y Telecomunicaciones será de lunes a viernes, de 7 a 13, en Santa Rosa y localidades interconectadas. El esquema estará vigente hasta el 26 de febrero de 2027, con excepciones para Catriló y otros servicios.

La Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) pondrá en marcha el horario de verano para sus servicios Eléctrico y de Telecomunicaciones a partir del martes 1 de diciembre. La modalidad regirá hasta el viernes 26 de febrero de 2027 en Santa Rosa, Toay, Anguil, Ataliva Roca, Mauricio Mayer, Uriburu y Lonquimay.

Durante ese período, los trámites vinculados con Energía y Telecomunicaciones podrán realizarse de lunes a viernes, de 7 a 13. El mismo horario se aplicará en las sedes de las localidades interconectadas, excepto en Catriló.

Horarios de atención de la CPE en Santa Rosa

En Santa Rosa, el Servicio Eléctrico atenderá en la sede de la Usina, ubicada sobre 1 de Mayo, casi Raúl B. Díaz. Telecomunicaciones funcionará en 1 de Mayo 530, mientras que el Centro Carlos Lorenzo, en José Luro y Perú, recibirá consultas de ambos servicios.

En Catriló se mantendrá la atención en horario corrido, de 7 a 18. La Biblioteca Domingo Gentili, situada en Raúl B. Díaz 214, también adoptará el horario de verano y abrirá de lunes a viernes, de 7 a 13.

Seguros y Artículos de Hogar mantienen sus horarios

El sector de Seguros CPE conservará su horario habitual: atenderá de lunes a viernes, de 6.30 a 13.30, en su oficina de Pellegrini 7.

Por su parte, el área de Artículos de Hogar seguirá abierta de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20, y los sábados, de 8.30 a 12.30.