Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

Referentes del partido en Santa Rosa apoyaron la precandidatura de Mac Allister y la señalaron como la postulante para liderar el frente opositor. El PRO también ratificó su decisión de no firmar el documento de unidad.

El PRO de La Pampa cerró filas detrás de la precandidatura de Marita Mac Allister a la gobernación en 2027. El respaldo se expresó durante un encuentro provincial realizado en Santa Rosa, con la participación de dirigentes de distintas localidades, que le brindaron "un apoyo pleno".

En un comunicado difundido este sábado, el partido sostuvo que Mac Allister "es la candidata que el partido quiere para encabezar el frente opositor al oficialismo provincial". La definición se conoció después de que, el viernes, el PRO decidiera no firmar el documento de unidad tras una reunión en la sede de Comunidad Organizada.

El PRO se reivindicó como eje del frente opositor en La Pampa

Durante el encuentro, los dirigentes plantearon que el partido debe ocupar un lugar central en la construcción opositora. "La jornada dejó una convicción compartida y un compromiso firme: el PRO es la columna vertebral del frente opositor, y no hay alternativa de cambio en La Pampa sin el PRO", expresaron.

Además, señalaron que esa construcción debe avanzar "con reglas claras, compromisos asumidos y responsabilidad frente a la sociedad pampeana".

Referentes de 14 localidades participaron del encuentro

La reunión convocó a representantes de General Pico, 25 de Mayo, Toay, General San Martín, Victorica, Eduardo Castex, Doblas, Catriló, Dorila, General Acha, Jacinto Aráuz, Colonia Barón, Realicó y Falucho.

Al cierre de la jornada, los participantes acordaron continuar el trabajo territorial, el diálogo con los vecinos y la articulación con el sector productivo. Se comprometieron a seguir avanzando "con la misma fuerza mediante el recorrido del territorio, la escucha a los vecinos de cada localidad y el trabajo conjunto con el sector productivo", al que consideraron "clave para construir una provincia distinta".